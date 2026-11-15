Dhanashree Debut Movie: चहल से टूटा रिश्ता, अब फिल्मों में चमकेंगी धनश्री! साउथ में डेब्यू की तैयारी, रिलीज हुआ टीजर

डांसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धनश्री वर्मा अब फिल्मों में अपनी नई पारी शुरू करने जा रही हैं. वो जल्द ही तेलुगु फिल्म 'हे कन्नम्मा' में नजर आएंगी. खास बात ये है कि इससे धनश्री बतौर लीड एक्ट्रेस अपना एक्टिंग डेब्यू कर रही हैं. फिल्म का टीजर और पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है.

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धनश्री ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर और टीजर शेयर करते हुए अपने फैंस को ये खुशखबरी दी. इस फिल्म को दिल राजू प्रोडक्शंस बना रहा है, जिन्होंने तेलुगू सिनेमा की कई बड़ी फिल्में और अब सलमान खान की फिल्म 'मॉन्स्टर' को प्रोड्यूस कर रहे हैं. धनश्री के साथ फिल्म हे कन्नम्मा में यशवंत मास्टर और कार्तिका मुरलीधरन भी अहम किरदारों में नजर आएंगे.

धनश्री ने शेयर किया फिल्म का टीजर

धनश्री ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने लिखा- आखिरकार वो पल आ ही गया. बतौर लीड एक्ट्रेस मेरी पहली फिल्म और तेलुगु सिनेमा में मेरा डेब्यू. इसकी शुरुआत दिल राजू प्रोडक्शंस के साथ हो रही है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है. ये फिल्म मेरे लिए बेहद खास है. इस सफर का हिस्सा बनना बहुत खूबसूरत रहा है. मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूं कि आप सभी इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखें.

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इसके बाद धनश्री ने फिल्म का ऑफिशियल टीजर भी शेयर किया. इसके साथ उन्होंने लिखा- एक बेहद खास नई शुरुआत की छोटी सी झलक! पेश है मेरी पहली तेलुगु फिल्म 'हे कन्नम्मा' का ऑफिशियल टीजर. इस फिल्म के जरिए मुझे बतौर लीड एक्ट्रेस एक नई दुनिया में कदम रखने का मौका मिल रहा है.'

धनश्री ने फिल्म की पूरी टीम का शुक्रिया भी अदा किया. उन्होंने कहा कि यह सफर उनके दिल के बेहद करीब है और वह चाहती हैं कि दर्शक सिनेमाघरों में फिल्म देखें और उसे अपना प्यार दें.

कब रिलीज होगी धनश्री की फिल्म?

'हे कन्नम्मा' एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. ये फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. धनश्री के लिए ये फिल्म इसलिए भी खास है, क्योंकि डांस और सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने के बाद अब वह बड़े पर्दे पर बतौर लीड एक्ट्रेस अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं.

फिल्म के टीजर और पोस्टर के सामने आने के बाद उनके फैंस काफी उत्साहित हैं. अब देखना होगा कि सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीतने वाली धनश्री बड़े पर्दे पर दर्शकों को कितना पसंद आती हैं.

बात करें धनश्री की, तो वो भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ भी हैं. साल 2020 में उनकी शादी हुई थी, जो साल 2025 में टूट गई. इस दौरान उनके अलग होने की कई बातें सामने आईं. धनश्री ने एक रियलिटी शो में इशारों-इशारों में कहा था कि चहल ने उन्हें धोखा दिया था, वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ चुकी हैं. मगर क्रिकेटर ने एक्ट्रेस के बयानों को साफ झूठ बताया.

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