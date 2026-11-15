जयपुर में भीषण सड़क हादसा, बस-एम्बुलेंस समेत 4 वाहनों की टक्कर, एक की मौत

राजस्थान की राजधानी जयपुर के जोबनेर में रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. जोबनेर-रेनवाल राजमार्ग पर भोजपुरा स्टैंड के पास बस, एम्बुलेंस समेत चार वाहनों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर चीख-पुकार मच गई.

और पढ़ें

एक युवक की मौत, करीब 15 घायल

इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि करीब 15 लोगों के घायल होने की सूचना है. टक्कर के बाद कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. कुछ यात्री गाड़ियों के अंदर फंस गए थे.

हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने बचाव कार्य में मदद की. क्षतिग्रस्त वाहनों में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया. इसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे के कारणों और घायलों की पहचान को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

---- समाप्त ----