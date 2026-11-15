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बंगाल: आपस में भिड़े BJP कार्यकर्ता, एक वर्कर की मौत, पत्नी के गंभीर आरोप

उत्तर 24 परगना के पानीहाटी में एक बार फिर राजनीतिक अशांति फैल गई है. मारपीट से जुड़े एक मामले को सुलझाने की कोशिश में एक भाजपा कार्यकर्ता को पार्टी के ही दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं ने पीट दिया. इसके बाद उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद पानीहाटी का माहौल गर्म है.

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मृतक अरूप साहा की पत्नी रूमा (बाएं) और विधायक रत्ना देबनाथ. (Photo: ITG)
मृतक अरूप साहा की पत्नी रूमा (बाएं) और विधायक रत्ना देबनाथ. (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ हुई झड़प के दौरान कथित तौर पर मारपीट किए जाने से एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई. उत्तर 24 परगना के पानीहाटी में यह घटना तब शुरू हुई जब एक स्थानीय व्यवसायी के साथ मारपीट की गई. 

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान अरूप साहा के रूप में हुई है. शनिवार शाम को जब अरूप साहा की पत्नी रूमा साहा ने एक व्यवसायी पर हुए हमले का विरोध किया, तो पार्टी के ही कुछ अन्य कार्यकर्ताओं ने रुमा के साथ बदसलूकी की. रुमा भाजपा की एक पदाधिकारी हैं. 
पत्नी के साथ बदसलूकी होता देख अरूप साहा ने बीच-बचाव करने की कोशिश की. इसके बाद अरूप साहा पर हमला कर दिया गया. 

अधिकारी ने बताया, "शुरुआती जांच से पता चला है कि पानीहाटी मंडल-1 के भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष पर एक व्यवसायी के साथ मारपीट करने का आरोप लगने के बाद विवाद शुरू हुआ. उसी मंडल की भाजपा सचिव रूमा साहा ने इस मारपीट पर आपत्ति जताई, जिसके बाद पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की."

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अरूप साहा जो खुद भी भाजपा से जुड़े थे, ने अपनी पत्नी को परेशान होते देख बीच-बचाव किया, जिसके बाद लोगों के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया. 

आरोप है कि इसके बाद कुछ युवकों ने उन्हें सीने पर धक्का दिया. इसके बाद  अरूप गिर गए. इसके बाद वे उठे नहीं. वे घर चले गए. मृतक की पत्नी रूमा का कहना है कि घर लौटने के बाद अरूप ने कई बार उल्टी की. उन्हें तत्काल सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. रविवार सुबह इलाज के दौरान उनका निधन हो गया.

पुलिस के अनुसार अरूप साहा हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां रविवार सुबह चोटों के कारण उनकी मौत हो गई.

उन्होंने बताया, "उनकी पत्नी का आरोप है कि इस घटना के पीछे पार्टी के वे कार्यकर्ता हैं, जो पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) में थे और बाद में भाजपा में शामिल हो गए."

मृतक की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि ये कार्यकर्ता पार्टी के भीतर लगातार हंगामा और अशांति पैदा कर रहे थे.

पुलिस अधिकारी ने कहा, "हम मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं. लगाए गए आरोपों की पड़ताल की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

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पानीहाटी से भाजपा विधायक रत्ना देबनाथ ने घटनास्थल का दौरा किया और रूमा साहा से मिलीं. उन्होंने आरोप लगाया कि TMC से भाजपा में शामिल हुए पूर्व सदस्यों ने ही वहां अशांति फैलाई है.

देबनाथ ने आरोप लगाया कि ऐसे लोगों ने पहले भी कई बार दूसरों पर हमले किए हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. उन्होंने कहा, 'तृणमूल के उपद्रवी आज भाजपा में घुस रहे हैं और हमला जारी रख रहे हैं. णमूल के लोग गड़बड़ी फैला रहे थे.चंदीदा हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं.उन्होंने हर वार्ड में एक संयोजक नियुक्त किया है.उनमें से ज्यादातर तृणमूल के लोग हैं.निर्मल घोष को अब हमारे मामले में जमानत मिल गई है.वह बाहर आ गया है.वह इतना सक्रिय हो गया है कि हमारे कुछ भाजपा कार्यकर्ता भी उससे मिलने जा रहे हैं. पूरा  पानीहाटी उग्र है. मैं मुख्यमंत्री से पानीहाटी को इस स्थिति से बाहर निकालने का अनुरोध करूंगी. मुख्यमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रूमा साहा के परिवार को बहकाया न जाए. और सभी अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए.' 

पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

रिपोर्ट: दीपक देबनाथ
 

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