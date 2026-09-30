Sirke Wali Mooli Achar: आम-नींबू छोड़िए, सौंफ डालकर बनाएं सिरके वाली मूली-मिर्ची का चटपटा अचार, रोटी-पराठे संग लगेगा टेस्टी

जब भी खाने का स्वाद बढ़ाना हो, तो हमारी थाली में अचार का होना बेहद जरूरी लगता है. लेकिन आम या नींबू का पारंपरिक अचार बनाने में लंबा समय लगता है, उन्हें धूप में सुखाना पड़ता है और ढेर सारा तेल इस्तेमाल होता है. अगर आप बिना किसी धूप और बिना ज्यादा तेल के सिर्फ 10 मिनट में एक बेहद चटाकेदार और तीखा-खट्टा अचार बनाना चाहते हैं, तो सिरके वाली मूली, लहसुन और मिर्च का अचार सबसे बेहतरीन विकल्प है.

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सिरके में डूबी हुई कुरकुरी मूली, लहसुन और हरी मिर्च का फ्लेवर इतना लाजवाब होता है कि इसके आगे सादी रोटी या पराठा भी 5-स्टार मील जैसा लगने लगता है. यह अचार न केवल स्वाद में नंबर वन है, बल्कि पेट और पाचन तंत्र के लिए भी बेहद फायदेमंद है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि!

सामग्री:

2 मध्यम आकार की मूली ( छिली और लंबाई में पतली कटी हुई)

15-20 कलियां लहसुन (छिली हुई)

10-12 हरी मिर्च (डंठल हटाकर बीच से चीरा लगी हुई)

1 कप सफेद सिरका

1/2 कप पानी

1 बड़ा चम्मच राई या पीली सरसों (दरदरी पिसी हुई)

1/2 छोटा चम्मच कलौंजी

1/2 छोटा चम्मच अजवाइन

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

1 बड़ा चम्मच सेंधा नमक या सादा नमक (स्वादानुसार)

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2 बड़े चम्मच सरसों का तेल

बनाने की विधि:

कटी हुई मूली, छिली हुई लहसुन और चीरा लगी हरी मिर्च को धोकर सूती कपड़े पर 15-20 मिनट के लिए फैला दें ताकि उनका बाहरी पानी पूरी तरह सूख जाए. (ध्यान रखें, नमी रहने से अचार जल्दी खराब हो सकता है).

एक बड़े सूखे बाउल में मूली, लहसुन और हरी मिर्च निकालें. इसमें दरदरी पिसी राई, कलौंजी, अजवाइन, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें.

एक छोटे पैन में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल धुआं निकलने तक गर्म करें. फिर गैस बंद करके तेल को हल्का गुनगुना होने दें. अब इस तेल को मसालों और सब्जियों के ऊपर डाल दें और अच्छी तरह मिला लें.

अब एक बर्तन में 1 कप सिरका और 1/2 कप पानी मिलाकर हल्का-सा गुनगुना कर लें (या सीधे ठंडा सिरका-पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं). इस सिरके वाले पानी को सब्जियों के मिश्रण में डाल दें.

तैयार अचार को एक साफ, सूखे और स्टरलाइज्ड (उबले पानी से साफ किए) कांच के जार में भर लें.

यह इंस्टेंट अचार 2-3 घंटे बाद ही खाने के लिए तैयार हो जाता है. सिरका मूली और लहसुन में समाकर उन्हें एकदम खट्टा, तीखा और कुरकुरा बना देता है.

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