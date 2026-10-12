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Sabudana Kheer: बाजार की मिलावटी मिठाइयों को कहें अलविदा, इलायची और मेवा डालकर बनाएं साबूदाना खीर, फूलेगा हर दाना

Sabudana Kheer: व्रत में अक्सर लोग बाजार से मिठाई खरीदकर लाते हैं लेकिन आज हम आपको घर पर ही शुद्ध, सात्विक और टेस्टी साबूदाना खीर बनाने का तरीका बता रहे हैं. अगर आप भी व्रत में पहली बार साबूदाना की खीर बनाने का सोच रहे हैं तो ये ट्रिक आपके जरूर काम आएगी.

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साबूदाना खीर (Photo: ITG)
साबूदाना खीर (Photo: ITG)

Sabudana Kheer: नवरात्रि या किसी भी व्रत के दौरान साबूदाना की खीर खूब बनाई जाती है. लेकिन जो लोग पहली बार इसे बना रहे होते हैं, उनके साथ अक्सर समस्या होती है कि या तो पकाते समय साबूदाना बर्तन की तली में चिपक जाता है, दूध फट जाता है या फिर खीर ठंडी होने पर बहुत ज्यादा गाढ़ी और कड़क हो जाती है.

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अब घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. सही तरीके से साबूदाना भिगोने और दूध में मिलाने की सही क्रोनोलॉजी अपनाकर आप बेहद आसानी से एकदम मखमली, रबड़ीदार और मोती जैसी खिली-खिली साबूदाना खीर बना सकते हैं. अगर आप नवरात्रि व्रत के लिए साबूदाना की खीर बनाने की सोच रहे हैं तो यहां बताई ट्रिक आपके काफी काम आ सकती है.

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1/2 कप साबूदाना (मध्यम आकार वाला)

1 लीटर फुल क्रीम दूध

1/2 कप चीनी (स्वादानुसार कम या ज्यादा)

1 बड़ा चम्मच देसी घी

1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

8-10 केसर के धागे (2 चम्मच गर्म दूध में भीगे हुए)

2 बड़े चम्मच कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता

बनाने की शॉर्ट विधि:

साबूदाना भिगोने की ट्रिक: साबूदाने को 2-3 बार पानी से धोकर अतिरिक्त स्टार्च निकाल दें. अब इसमें सिर्फ उतना ही पानी डालें जिससे साबूदाना डूब जाए. इसे 2-3 घंटे के लिए भिगो दें ताकि दाने पूरी तरह फूल जाएं.

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दूध उबलने रखें: एक भारी तले के बर्तन में थोड़ा सा पानी छिड़कें (इससे दूध तली में नहीं चिपकेगा) और 1 लीटर फुल क्रीम दूध उबलने रख दें.

साबूदाना घी में भूनें (दूध न फटने और न चिपकने का मास्टर हैक): एक दूसरे पैन में 1 चम्मच देसी घी गर्म करें. इसमें भीगा हुआ साबूदाना डालकर मध्यम आंच पर 1-2 मिनट के लिए हल्का सा चला लें. (घी की कोटिंग होने से साबूदाना उबलते दूध में जाने के बाद बर्तन की तली में बिल्कुल नहीं चिपकता और दूध कभी नहीं फटता).

दूध में मिलाएं और पकाएं: जब दूध में उबाल आ जाए, तो घी में हल्का भुना हुआ साबूदाना दूध में डाल दें. धीमी आंच पर 8-10 मिनट तक पकाएं. जैसे-जैसे साबूदाना पकेगा, इसके दाने ऊपर तैरने लगेंगे और कांच जैसे पारदर्शी हो जाएंगे.

चीनी और फ्लेवर मिलाएं: जब दाने पारदर्शी हो जाएं, तब चीनी, केसर वाला दूध, इलायची पाउडर और भुने कटे मेवे मिलाएं. चीनी घुलने तक 2-3 मिनट और पकाएं और गैस बंद कर दें. (गैस बंद करने के बाद खीर थोड़ी और गाढ़ी होती है, इसलिए बहुत ज्यादा न सुखाएं).

भोग लगाएं और परोसें: तैयार है आपकी मोती जैसी फूली और मखमली साबूदाना खीर! इसे गर्म या ठंडा करके परोसें.

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