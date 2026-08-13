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Homemade Almond Milk: घर पर बनाएं 1000 रुपये किलो वाले बादाम का दूध, अनुष्का शर्मा भी पीती हैं रोज, खुद बताया कैसे बनाएं

Homemade Almond Milk: बॉलीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेस में शुमार और दो बच्चों की मां अनुष्का शर्मा फिटनेस फ्रीक हैं. वो अपने खानपान का बहुत ख्याल रखती हैं. कुछ समय पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो साधारण दूध की जगह बादाम का दूध इस्तेमाल करती हैं. उन्होंने खुद इसकी रेसिपी भी शेयर की थी.

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घर पर बादाम का दूध कैसे बनाएं (Photo: ITG)
घर पर बादाम का दूध कैसे बनाएं (Photo: ITG)

बॉलीवुड की सबसे फिट और ग्लोइंग एक्ट्रेसेस में से एक अनुष्का शर्मा अपनी डाइट और फिटनेस को लेकर हमेशा सजग रहती हैं. अनुष्का पूरी तरह से वीगन डाइट फॉलो करती हैं और अपनी रोजाना की दिनचर्या में गाय-भैंस के दूध की जगह बादाम के दूध का इस्तेमाल करती हैं. बाजार में मिलने वाला बादाम का दूध काफी महंगा आता है लेकिन उसमें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती है. साथ ही उसमें स्टेबलाइजर्स, शुगर व प्रिजर्वेटिव्स भी मिले होते हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप घर पर ही सिर्फ 10 मिनट में अपनी रसोई में रखी मिक्सी की मदद से 100% शुद्ध, फ्रेश और केमिकल-फ्री बादाम का दूध तैयार कर सकते हैं. खुद अनुष्का ने एक इंटरव्यू में बादाम मिल्क बनाने की ट्रिक बताई थी. प्रोटीन, विटामिन-E और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर यह दूध न सिर्फ वजन घटाने में मदद करता है बल्कि त्वचा पर गजब का निखार भी लाता है. आइए जानते हैं अनुष्का शर्मा के इस पसंदीदा बादाम दूध को बनाने की आसान रेसिपी.

आवश्यक सामग्री:
बादाम: 1 कप (रातभर पानी में भिगोए हुए)

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पीने का साफ पानी: 3 से 4 कप

खजूर या शहद: 2 (मीठेपन के लिए ऑप्शनल)

बनाने की विधि:
1 कप बादाम को रातभर या कम से कम 6-8 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखें. सुबह इनका छिलका उतार लें (भीगे बादाम का छिलका आसानी से निकल जाता है).

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छीले हुए बादाम को मिक्सी के जार में डालें. इसमें 1 कप पानी और मीठेपन के लिए 2 खजूर (बीज निकले हुए) डालें. मिक्सी को 1-2 मिनट तक तेज स्पीड पर चलाएं जब तक कि बादाम एकदम बारीक न पीस जाएं.

अब जार में बचा हुआ 2 से 3 कप पानी और चुटकीभर इलायची या दालचीनी पाउडर डालें. मिक्सी को 30 सेकंड के लिए फिर से चलाएं.

एक गहरे बर्तन के ऊपर मलमल/सूती कपड़ा या नट मिल्क बैग रखें. अब मिक्सी के मिश्रण को कपड़े में डालें और हाथों से कसकर निचोड़ें.कपड़े के जरिए सारा गाढ़ा, सफेद और मलाईदार बादाम का दूध कटोरी में इकट्ठा हो जाएगा और बादाम की खली कपड़े में रह जाएगी.

इस शुद्ध बादाम दूध को कांच की बोतल में भरकर फ्रिज में रखें. यह 3 से 4 दिनों तक एकदम फ्रेश रहता है.

बादाम का दूध पीने के फायदे
विटामिन-E से भरपूर होने के कारण यह स्किन सेल्स को रिपेयर करता है और चेहरे पर अनुष्का शर्मा जैसा नेचुरल ग्लो लाता है.

इसमें नॉर्मल दूध के मुकाबले बहुत कम कैलोरी और फैट होता है, जिससे पेट भरा रहता है और वजन नहीं बढ़ता.

जिन लोगों को सादा दूध पीने से पेट में गैस या पचने की समस्या होती है, उनके लिए ये डेयरी-फ्री ऑप्शन सबसे बेस्ट है.

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