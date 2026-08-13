कोलकाता में फिर आरजी कर जैसा कांड, NRS अस्पताल के टॉयलेट में महिला नर्स की लाश मिलने से हड़कंप

कोलकाता के नीलरतन सरकार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (NRS) में बुधवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अस्पताल के टॉयलेट से एक महिला नर्स का शव बरामद हुआ. रिपोर्ट के मुताबिक, टॉयलेट का दरवाजा काफी देर से अंदर से बंद था और बार-बार आवाज देने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिल रहा था. इसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर से नर्स का शव बरामद किया.

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पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल महिला नर्स की मौत की वजह साफ नहीं हो सकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. मामले की जांच एंटाली पुलिस स्टेशन की टीम कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नर्स की मौत किन परिस्थितियों में हुई और टॉयलेट के अंदर ऐसा क्या हुआ था.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला नर्स की बुधवार को नाइट शिफ्ट थी और वह रात करीब 8 बजे ड्यूटी पर पहुंची थी. उसके साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि रात 9 बजे से 10 बजे के बीच वह अस्पताल के टॉयलेट गई थी. काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटी तो सहकर्मियों को चिंता हुई. उन्होंने टॉयलेट के बाहर से कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.

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इसके बाद कर्मचारियों ने पुलिस को जानकारी दी. पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और पहले टॉयलेट के अंदर मौजूद नर्स को आवाज लगाकर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की. जब कोई जवाब नहीं मिला तो पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया. अंदर महिला नर्स का शव पड़ा मिला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब मौत की सही वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

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