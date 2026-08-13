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'कर्नाटक छोड़ना पड़ेगा', यश की टॉक्सिक का ट्रेलर देख भड़की एक्ट्रेस, दे दी चेतावनी

कन्नड़ एक्ट्रेस ऋषिका सिंह ने 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की आलोचना की और फिल्म के इंटीमेट सीन्स को लेकर यश से सवाल किए. उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं का सम्मान नहीं किया गया, तो वह और बाकी लोग उनसे 'कर्नाटक छोड़ने' के लिए कहेंगे.

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यश पर भड़कीं एक्ट्रेस ऋषिका सिंह (Photo: Instagram/risheekaassingh/Screengrab)
यश पर भड़कीं एक्ट्रेस ऋषिका सिंह (Photo: Instagram/risheekaassingh/Screengrab)

कन्नड़ एक्ट्रेस ऋषिका सिंह ने यश की आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की आलोचना करके सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने फिल्म के इंटीमेट सीन्स पर आपत्ति जताई और उन सीन्स का हिस्सा बनने के लिए एक्टर के फैसले पर सवाल उठाए. इसके अलावा एक्ट्रेस ने ये तक कह दिया कि यश ने अगर महिलाओं का सम्मान नहीं किया गया तो उन्हें 'कर्नाटक छोड़ना पड़ेगा'.

दरअसल सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में, ऋषिका ने कहा कि वह 'टॉक्सिक' ट्रेलर में दिखाए गए रोमांटिक और इंटीमेट हिस्सों से निराश हैं. यश से सीधे बात करते हुए, उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि वह महिलाओं के प्रति ज्यादा सम्मान दिखाएंगे, क्योंकि वह एक पति और पिता हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ट्रेलर में दिखाए गए विज़ुअल्स पसंद नहीं आए.

उनकी बात तब और तीखी हो गई जब उन्होंने कहा, 'अगर महिलाओं का सम्मान नहीं किया गया, तो हम आपको कर्नाटक छोड़ने पर मजबूर कर देंगे.' उन्होंने कई बार 'आई एम टॉक्सिक' (मैं टॉक्सिक हूं) कहते हुए वीडियो खत्म किया.

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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो
यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और यश के फैन्स ने एक्ट्रेस को जवाब दिया. सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग ने सवाल किया कि वह एक काल्पनिक फिल्म के उन सीन्स पर क्यों आपत्ति जता रही हैं जिनमें एडल्ट एक्टर्स की सहमति शामिल है. दूसरों ने 'टॉक्सिक' की महिला एक्टर्स के कमेंट्स की ओर इशारा किया, जिन्होंने यश और फिल्म की टीम के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में पॉजिटिव बातें कही हैं.

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कुछ यूजर्स ने 'टॉक्सिक' में इंटीमेट सीन्स की उनकी आलोचना पर सवाल उठाने के लिए ऋषिका की पिछली फिल्मों और फोटोशूट के क्लिप्स और फोटोज भी निकाले. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वहीं लोगों का एक और वर्ग सार्वजनिक रूप से अपने विचार शेयर करने के लिए उनकी तारीफ कर रहा है और अपना सपोर्ट दे रहा है.

क्यों हो रहा विवाद?
यह विवाद ऐसे समय में हुआ है जब 'टॉक्सिक' का ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है. गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित इस फिल्म की तारीफ इसके स्केल, विज़ुअल्स और एक्शन के लिए की गई है, और ट्रेलर इसे हाल के वर्षों की सबसे बड़ी कन्नड़ फिल्मों में से एक के तौर पर पेश कर रहा है. यह फिल्म कई भाषाओं में बनाई गई है, जिसमें अंग्रेज़ी भी शामिल है, और इसे कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा.

ऋषिका सिंह कौन हैं?
ऋषिका सिंह 'कल्ला मल्ला सुल्ला', 'बेंकी बिरुगाली', 'कांतिरवा' और 'थुनतारु' जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं. वह फिल्ममेकर राजेंद्र सिंह बाबू की बेटी हैं और 'बिग बॉस कन्नड़' के पहले सीजन की कंटेस्टेंट भी रही हैं. उनके बयानों पर बहस जारी है और 'टॉक्सिक' खुद भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है. फिल्म के ट्रेलर में यश का अंदाज और इंटीमेट सीन फिल्म के मुख्य प्रमोशन कैंपेन से कहीं ज्यादा चर्चा का विषय बन गए हैं. 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को कई भाषाओं में रिलीज होने वाली है.

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