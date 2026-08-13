मुंबई लोकल ट्रेन हत्याकांड में 1100 पन्नों की चार्जशीट, 68 गवाहों के बयान... फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग

मुंबई की लोकल ट्रेन में 24 जून को हुए 22 वर्षीय मयंक लोहार हत्याकांड में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस मामले में बोरीवली रेलवे पुलिस ने करीब 1100 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट के सामने पेश की है. पुलिस की जांच के बाद तैयार की गई इस चार्जशीट में मामले से जुड़े कई अहम तथ्य और सबूत शामिल किए गए हैं. चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब इस चर्चित हत्याकांड में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है.

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पुलिस की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में कुल 68 गवाहों के बयान शामिल किए गए हैं. इन गवाहों के बयान मामले की जांच और घटना की कड़ियों को जोड़ने में अहम माने जा रहे हैं. 24 जून को मुंबई की लोकल ट्रेन में चाकूबाजी के दौरान मयंक लोहार पर हमला हुआ था. इस हमले में गंभीर रूप से घायल मयंक की मौत हो गई थी, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए बोरीवली रेलवे पुलिस ने कोर्ट से इस केस की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग की है. पुलिस का कहना है कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अब सुनवाई की प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ाई जानी चाहिए. इसके अलावा पुलिस ने वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिसार को इस मामले में विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने का भी अनुरोध किया है. इससे मामले की पैरवी को मजबूत तरीके से आगे बढ़ाने की तैयारी साफ दिखाई देती है.

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दरअसल, 24 जून को मुंबई की लोकल ट्रेन में चाकूबाजी की इस वारदात ने यात्रियों के बीच सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे. इसी घटना में 22 वर्षीय मयंक लोहार की जान चली गई थी. अब करीब 1100 पन्नों की चार्जशीट और 68 गवाहों के बयानों के साथ पुलिस ने जांच का अहम चरण पूरा कर लिया है. चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब कोर्ट में मामले की सुनवाई और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी.

क्या है पूरा मामला?

24 जून को मुंबई की लोकल ट्रेन में चाकूबाजी के दौरान मयंक लोहार की हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद बोरीवली रेलवे पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और उससे जुड़े तथ्यों एवं गवाहों के बयान दर्ज किए. पुलिस ने अब जांच के आधार पर करीब 1100 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है. इसमें 68 गवाहों के बयान भी शामिल हैं, जिसके बाद अब केस की सुनवाई आगे बढ़ेगी.

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