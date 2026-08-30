Natural Homemade Bleach: ब्यूटी पार्लर छोड़ें! घर में बेसन, दही और हल्दी से बनाएं नेचुरल ब्लीच, पहली बार में भी चमक उठेगा चेहरा

How to bleach at home: चेहरे के अनचाहे बालों को छिपाने, टैनिंग हटाने और चेहरे पर तुरंत निखार लाने के लिए अक्सर महिलाएं पार्लर जाकर केमिकल युक्त ब्लीच करवाती हैं. हालांकि, इन केमिकल ब्लीच से त्वचा में जलन, रेडनेस, रूखापन और लंबे समय में स्किन डैमेज होने का खतरा बना रहता है. अगर आप बिना किसी साइड इफेक्ट और बिना पैसे खर्च किए चेहरे को एकदम बेदाग व चमकदार बनाना चाहती हैं तो रसोई में रखी चीजों से बना नेचुरल होममेड ब्लीच सबसे बेहतरीन विकल्प है.

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आलू, टमाटर, दही और नीबू जैसे प्राकृतिक घटकों में कुदरती ब्लीचिंग एजेंट पाए जाते हैं, जो चेहरे के कालेपन को दूर कर त्वचा की रंगत को साफ करते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने और इस्तेमाल करने का आसान व सुरक्षित तरीका.

1. आलू और नींबू का ब्लीच

सामग्री: 1 चम्मच कच्चा आलू (कद्दूकस किया हुआ/रस) और 1/2 चम्मच नीबू का रस.

फायदा: आलू में कैटेकोलेज नामक एंजाइम और नीबू में विटामिन-सी होता है, जो चेहरे के दाग-धब्बों को हल्का कर रंगत निखारते हैं.

इस्तेमाल: दोनों को मिलाकर चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएं और फिर ठंडे पानी से धो लें.

2. टमाटर और दही का डी-टैन ब्लीच

सामग्री: 1 चम्मच टमाटर का गुदा और 1 चम्मच ताज़ा गाढ़ा दही.

फायदा: टमाटर में मौजूद लाइकोपीन और दही का लैक्टिक एसिड स्किन टैनिंग को दूर कर चेहरे को नेचुरल ग्लो देता है.

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इस्तेमाल: इस मिश्रण को चेहरे और गर्दन पर लगाकर 2 मिनट मालिश करें, फिर 15 मिनट बाद धो लें.

3. बेसन, हल्दी और दूध का ब्लीच

सामग्री: 1 चम्मच बेसन, एक चुटकी कस्तूरी हल्दी और 2 चम्मच कच्चा दूध.

फायदा: यह पारंपरिक पेस्ट चेहरे के सूक्ष्म बालों को कुदरती रंग देता है और स्किन को डीप मॉइश्चराइज करता है.

इस्तेमाल: गाढ़ा पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद हल्के हाथों से रगड़कर छुड़ाएं.

नेचुरल ब्लीच इस्तेमाल करने के 3 जरूरी सेफ टिप्स

पैच टेस्ट जरूर करें: नीबू या किसी भी नेचुरल ब्लीच को पूरे चेहरे पर लगाने से पहले हाथ या गर्दन पर पैच टेस्ट करके जरूर देख लें.

धूप से बचें: ब्लीच का इस्तेमाल करने के तुरंत बाद धूप में जाने से बचें. इसे हमेशा शाम या रात के समय इस्तेमाल करना सबसे अच्छा होता है.

मॉइश्चराइजर लगाएं: ब्लीच धोने के बाद चेहरे पर एलोवेरा जेल या हल्का मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं ताकि नमी बनी रहे.

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