scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Natural Homemade Bleach: ब्यूटी पार्लर छोड़ें! घर में बेसन, दही और हल्दी से बनाएं नेचुरल ब्लीच, पहली बार में भी चमक उठेगा चेहरा

Natural Homemade Bleach: अगर आप भी अपने चेहरे पर इंस्टैंट ग्लो लाना चाहती हैं तो पार्लर जाकर महंगा फेशियल या ब्लीच कराने की जरूरत नहीं है. यहां हम आपको घर पर ही नेचुरल होममेड ब्लीच बनाने का तरीका बता रहे हैं.

Advertisement
X
ऐसे पाएं टाइट और ग्लोइंग स्किन (Photo: ITG)
ऐसे पाएं टाइट और ग्लोइंग स्किन (Photo: ITG)

How to bleach at home: चेहरे के अनचाहे बालों को छिपाने, टैनिंग हटाने और चेहरे पर तुरंत निखार लाने के लिए अक्सर महिलाएं पार्लर जाकर केमिकल युक्त ब्लीच करवाती हैं. हालांकि, इन केमिकल ब्लीच से त्वचा में जलन, रेडनेस, रूखापन और लंबे समय में स्किन डैमेज होने का खतरा बना रहता है. अगर आप बिना किसी साइड इफेक्ट और बिना पैसे खर्च किए चेहरे को एकदम बेदाग व चमकदार बनाना चाहती हैं तो रसोई में रखी चीजों से बना नेचुरल होममेड ब्लीच सबसे बेहतरीन विकल्प है.

आलू, टमाटर, दही और नीबू जैसे प्राकृतिक घटकों में कुदरती ब्लीचिंग एजेंट पाए जाते हैं, जो चेहरे के कालेपन को दूर कर त्वचा की रंगत को साफ करते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने और इस्तेमाल करने का आसान व सुरक्षित तरीका.

1. आलू और नींबू का ब्लीच 

सम्बंधित ख़बरें

ऐसे बनाएं कच्चे पपीते के कुरकुरे कटलेट (Photo-ITG)
कच्चे पपीते से बनाएं क्रिस्पी कटलेट, रेसिपी है बेहद आसान
नेपाली स्टाइल चावल की सेल रोटी (Photo-ITG)
घर पर बनाएं नेपाल की मशहूर सेल रोटी, स्वाद है लाजवाब
Best Alternative to Anar
300 वाले अनार के पीछे न भागें! खाएं ये चीजें, गाल हो जाएंगे लाल
how to make kathiyawadi kadhi
वही बोरिंग कढ़ी-पकौड़ा छोड़ें, लंच में बनाएं काठियावाड़ी चटपटी कढ़ी
these smell and things attracts snakes
सांप को मदहोश करती है घर से आ रही ये गंध! तभी खिंचे चले आते हैं

सामग्री: 1 चम्मच कच्चा आलू (कद्दूकस किया हुआ/रस) और 1/2 चम्मच नीबू का रस.

फायदा: आलू में कैटेकोलेज नामक एंजाइम और नीबू में विटामिन-सी होता है, जो चेहरे के दाग-धब्बों को हल्का कर रंगत निखारते हैं.

इस्तेमाल: दोनों को मिलाकर चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएं और फिर ठंडे पानी से धो लें.

2. टमाटर और दही का डी-टैन ब्लीच 

सामग्री: 1 चम्मच टमाटर का गुदा और 1 चम्मच ताज़ा गाढ़ा दही.

फायदा: टमाटर में मौजूद लाइकोपीन और दही का लैक्टिक एसिड स्किन टैनिंग को दूर कर चेहरे को नेचुरल ग्लो देता है.

Advertisement

इस्तेमाल: इस मिश्रण को चेहरे और गर्दन पर लगाकर 2 मिनट मालिश करें, फिर 15 मिनट बाद धो लें.

3. बेसन, हल्दी और दूध का ब्लीच 

सामग्री: 1 चम्मच बेसन, एक चुटकी कस्तूरी हल्दी और 2 चम्मच कच्चा दूध.

फायदा: यह पारंपरिक पेस्ट चेहरे के सूक्ष्म बालों को कुदरती रंग देता है और स्किन को डीप मॉइश्चराइज करता है.

इस्तेमाल: गाढ़ा पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद हल्के हाथों से रगड़कर छुड़ाएं.

नेचुरल ब्लीच इस्तेमाल करने के 3 जरूरी सेफ टिप्स

पैच टेस्ट जरूर करें: नीबू या किसी भी नेचुरल ब्लीच को पूरे चेहरे पर लगाने से पहले हाथ या गर्दन पर पैच टेस्ट  करके जरूर देख लें.

धूप से बचें: ब्लीच का इस्तेमाल करने के तुरंत बाद धूप में जाने से बचें. इसे हमेशा शाम या रात के समय इस्तेमाल करना सबसे अच्छा होता है.

मॉइश्चराइजर लगाएं: ब्लीच धोने के बाद चेहरे पर एलोवेरा जेल या हल्का मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं ताकि नमी बनी रहे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    45 मिनट किया इंतजार, फिर थार से ठोक दी कार, रजत दलाल का पार्किंग कलेश वायरल, Video |
    बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द की क्लर्क भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट, जल्द जारी होंगी नई तारीखें  |
    भूखे भूतों का फेस्टिवल क्या है? जानें यह कहां मनाया जाता है |
    वर्ल्ड कप के लिए गौतम गंभीर का मेगा प्लान, इस धुरंधर की हो सकती है ODI टीम में एंट्री, श्रेयस अय्यर पर बढ़ेगा प्रेशर |
    बीड़ी-सिगरेट रोज नहीं, कभी-कभार पीते हैं? क्या फिर भी मुंह के कैंसर का खतरा? डॉक्टर से समझें |
    शराब की बोतलों को हाथ तक नहीं लगाया, कैश लेकर फरार हुए चोर |
    हिमाचल प्रदेश: पोंटा साहिब में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, चीख सुनकर तीन युवकों ने बचाया |
    दो देशों के दौरे पर पीेएम मोदी, उज्बेकिस्तान में योग कार्यक्रम में हुए शामिल |
    शादी टूटी तो रात में दीवार फांदकर घर में घुसा युवक, सो रही दो बहनों पर फेंका एसिड... हापुड़ की खौफनाक कहानी |
    कत्ल, नकाब और खुद की तलाश... रिश्तों में 'गैसलाइटिंग' की शिकार होती एक स्त्री की कहानी है यह मर्डर मिस्ट्री
    Advertisement