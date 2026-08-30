scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

परिसीमन के खिलाफ रांची में आदिवासी समाज का हल्लाबोल, एक पत्र से गरमाई सियासत

रांची के मोरहाबादी मैदान में 30 अगस्त को परिसीमन के खिलाफ आदिवासी महाजुटान होगा. आदिवासी नेता बंधु तिर्की के नेतृत्व वाले रैली से पहले चर्च के पत्र ने झारखंड की सियासत गरमा दी है.

Advertisement
X
बंधु तिर्की के नेतृत्व में महाजुटान. (File Photo: ITG)
बंधु तिर्की के नेतृत्व में महाजुटान. (File Photo: ITG)

झारखंड में परिसीमन का मुद्दा अब सड़क पर उतरता दिख रहा है. 30 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया है. कांग्रेस के पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता बंधु तिर्की इस रैली को लेकर सक्रिय हैं. इसमें आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर परिसीमन के असर को लेकर आवाज उठाई जाएगी.

रैली से पहले सामने आए कैथोलिक चर्च के एक पत्र ने इस मुद्दे को नया राजनीतिक रंग दे दिया है. पत्र में ईसाई समुदाय के लोगों से भी रैली में शामिल होने की अपील की गई है. वहीं, बीजेपी ने इस पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस तथा रैली से जुड़े नेताओं पर निशाना साधा है.

परिसीमन को लेकर क्या डर है?

सम्बंधित ख़बरें

Snake Enters Topchanchi Health Centre
चूहे का पीछा करते करते ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा सांप, ट्यूबलाइट में फंसा
तालाब में डूबे 3 बच्चे, बचाने की कोशिश में हुआ हादसा
परिजन बोले- अक्सर इसी तालाब में नहाने जाते थे बच्चे. (Photo: Screengrab)
एक को बचाने गए थे, तीनों डूब गए...तीन बच्चों की मौत की दर्दनाक कहानी
Dhanbad pond accident
तालाब में डूब रहा था बच्चा, बचाने गए दो अन्य भी डूबे, तीनों की मौत
नेपाल में बाढ़ के बीच पलामू का युवक लापता. (Photo: ITG)
नेपाल के पावर प्लांट में काम करने गया शख्स लापता, परिजनों में कोहराम

रैली के आयोजकों का कहना है कि अगर भविष्य में सीटों का बंटवारा आबादी के आधार पर नए तरीके से हुआ, तो आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है. खास चिंता अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों को लेकर है.

उनका मानना है कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलने से आदिवासी बहुल इलाकों की मौजूदा राजनीतिक स्थिति भी बदल सकती है. इसी आशंका को लेकर आरक्षित सीटों का अनुपात कम नहीं करने की मांग उठाई जा रही है.

Advertisement

इस रैली में सिर्फ परिसीमन की बात नहीं होगी. आदिवासी पहचान, जमीन के अधिकार, छोटा नागपुर टेनेंसी (CNT) और संथाल परगना टेनेंसी (SPT) कानूनों के सही अमल जैसे मुद्दे भी उठाए जाएंगे. इसके अलावा, अलग सरना धार्मिक कोड की मांग को भी मंच से रखा जाएगा.

Church Letter

बंधु तिर्की के नेतृत्व में बड़ी रैली

इस रैली के प्रमुख चेहरों में बंधु तिर्की हैं. वह लंबे समय से झारखंड में आदिवासी हितों और राजनीतिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं. परिसीमन को लेकर उनकी चिंता यही है कि निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन का असर आदिवासी बहुल इलाकों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ सकता है. इसी मुद्दे पर आदिवासी समाज के अलग-अलग वर्गों को एक मंच पर लाने की तैयारी है.

मोरहाबादी में जुटने वाली भीड़ को इस अभियान की ताकत के तौर पर देखा जा रहा है. मंच से होने वाले भाषणों से यह भी साफ होगा कि परिसीमन आने वाले समय में झारखंड की राजनीति का कितना बड़ा मुद्दा बनता है.

चर्च के पत्र से क्यों बढ़ी सियासी गर्मी?

रैली से पहले कैथोलिक चर्च की ओर से एक पत्र सामने आया. इसमें ईसाई समुदाय के लोगों से महाजुटान में शामिल होने की अपील की गई है. वहीं, बीजेपी ने इसी पत्र को लेकर सवाल खड़े किए हैं. पार्टी का कहना है कि जब रैली का मुख्य मुद्दा परिसीमन और आदिवासी राजनीतिक अधिकार हैं, तब ईसाई समुदाय से अलग तौर पर इसमें शामिल होने की अपील क्यों की गई.

Advertisement

बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने आरोप लगाया कि आदिवासी एकता के नाम पर ईसाई समुदाय को भी राजनीतिक तौर पर एकजुट करने की कोशिश हो रही है. उनका कहना है कि चर्च की अपील ने रैली की राजनीतिक मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

परिसीमन का मतलब क्या है?

परिसीमन का सीधा मतलब है लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाएं नए सिरे से तय करना. इसमें सीटों के क्षेत्र तय करने के लिए आबादी और संविधान में दिए प्रावधानों को ध्यान में रखा जाता है.

झारखंड के आदिवासी संगठन आशंका जता रहे हैं कि भविष्य में यह प्रक्रिया हुई, तो आदिवासी बहुल इलाकों का राजनीतिक संतुलन बदल सकता है. उनका डर है कि इसका असर आरक्षित सीटों और आदिवासी प्रतिनिधित्व पर भी पड़ सकता है.

इसी चिंता को लेकर 30 अगस्त की रैली अहम मानी जा रही है. रैली के जरिए केंद्र तक यह संदेश देने की कोशिश होगी कि परिसीमन करते समय आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नजरअंदाज न किया जाए.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'मदरसे बंद किए तो हाल...', बारावफात जुलूस में मौलाना का भड़काऊ भाषण |
    परिसीमन के खिलाफ रांची में आदिवासी समाज का हल्लाबोल, एक पत्र से गरमाई सियासत |
    'मन की बात' में रक्षा से योग तक PM मोदी ने गिनाईं उपलब्धियां |
    Natural Homemade Bleach: ब्यूटी पार्लर छोड़ें! घर में बेसन, दही और हल्दी से बनाएं नेचुरल ब्लीच, पहली बार में भी चमक उठेगा चेहरा |
    बोरी में बच्ची का शव ले जाता दिखा आरोपी, पुलिस मुठभेड़ में ढेर |
    45 मिनट किया इंतजार, फिर थार से ठोक दी कार, रजत दलाल का पार्किंग कलेश वायरल, Video |
    बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द की क्लर्क भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट, जल्द जारी होंगी नई तारीखें  |
    भूखे भूतों का फेस्टिवल क्या है? जानें यह कहां मनाया जाता है |
    वर्ल्ड कप के लिए गौतम गंभीर का मेगा प्लान, इस धुरंधर की हो सकती है ODI टीम में एंट्री, श्रेयस अय्यर पर बढ़ेगा प्रेशर |
    बीड़ी-सिगरेट रोज नहीं, कभी-कभार पीते हैं? क्या फिर भी मुंह के कैंसर का खतरा? डॉक्टर से समझें
    Advertisement