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बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द की क्लर्क भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट, जल्द जारी होंगी नई तारीखें 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्ल्क पद के लिए कराई गई परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है. परीक्षा के दौरान आई तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था जिसके बाद यह फैसला लिया गया है. इसके लिए परीक्षा के नई तारीखों का इंतजार जल्द ही किया जाएगा. 

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रद्द हो गई क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट परीक्षा.
रद्द हो गई क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट परीक्षा.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लर्क पद पर 16 अगस्त को आयोजित टाइिंग टेस्ट के लिए हुई परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है. कोर्ट ने प्रशासन को बताया कि चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है. साथ ही उन्होंने बताया कि टाइपिंग के लिए नई परीक्षा तारीखों,एग्जाम सेंटर और इससे जुड़ी कई अन्य जानकारी बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर की जाएगी. 

क्या लगे थे आरोप? 

दरअसल, रविवार यानी 16 अगस्त को महाराष्ट्र में आयोजित कई सेंटरों पर परीक्षा में तकनीकी खराबी आई थी.  बॉम्बे हाई कोर्ट की क्लर्क टाइपिंग स्किल टेस्ट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने कई केंद्रों पर तकनीकी गड़बड़ी का आरोप लगाया था. सर्वर डाउन होने, कंप्यूटर का सही ढंग से काम करें समेत कई अन्य समस्याओं के बाद से छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया था.

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परीक्षा दोबारा करवाने की मांग 

तकनीकी खराबी के बाद से छात्रों में प्रदर्शन करते हुए परीक्षा दोबारा कराने की मांग की थी और विवाद बढ़ने के बाद से बॉम्बे हाँ कोर्ट ने इस पूरे मामले की समीक्षा की और परीक्षा रद्द कराने का फैसला किया.  

11 हजार को देना था पेपर 

बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के 19 केंद्रों पर करीब 11 हजार उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट देना था. कल्याण के एपीएमसी मार्केट केंद्र पर 400 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था. स्थानीय प्रशासन की ओर से लिखित रूप में यह स्वीकार करने के बाद कि तकनीकी खराबी की वजह से परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ और छात्र समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे लेकिन पेपर नहीं दे पाए. 

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