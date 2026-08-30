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45 मिनट किया इंतजार, फिर थार से ठोक दी कार, रजत दलाल का पार्किंग कलेश वायरल, Video

रजत दलाल के साथ पार्किंग को लेकर विवाद हो गया. उन्होंने अपनी गाड़ी से एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मारकर साइड किया, ताकि वो बाहर निकल सकें. इसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है.

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रजत दलाल संग हुआ विवाद (Photo: Instagram @rajat_9629)
रजत दलाल संग हुआ विवाद (Photo: Instagram @rajat_9629)

बिग बॉस 18 और द 50 जैसे रियलिटी शो में नजर आ चुके कंटेंट क्रिएटर रजत दलाल सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने हुए हैं. उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी एक गाड़ी थार से सामने खड़ी गाड़ी को टक्कर मारकर जाते हुए नजर आ रहे हैं. फरीदाबाद के एक पार्किंग एरिया में हुआ ये विवाद कई लोगों को हैरान कर गया है. 

रजत दलाल का पार्किंग विवाद

रजत दलाल का दावा है कि उनके साथ ये ड्रामा हर रोज का है. उनकी गाड़ी के आसपास लोग कई सारी गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं, वो गाड़ी के निकलने तक की जगह नहीं छोड़ते. इस वजह से उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है. जब गाड़ी का मालिक आता है, तब जाकर उनकी गाड़ी फ्री होती है और वो निकल पाते हैं. इस वीडियो में भी रजत ने बताया कि उन्होंने करीब 45-50 मिनट तक उस शख्स का इंतजार किया, जो उनकी गाड़ी के आगे-पीछे गाड़ी लगाकर चला गया.

जब वो लंबे इंतजार के बावजूद नहीं आया, तब उन्होंने अपनी गाड़ी से सामने वाली गाड़ी को टक्कर मारकर वहां से निकलने का फैसला किया. रजत दलाल ये भी कहते हैं कि इन गाड़ियों के ऊपर किसी ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाला था, जिन्हें वो कॉल करके अपनी गाड़ी निकलवा सकें. इसी कारण से उन्होंने ये कदम उठाया. इंस्टाग्राम स्टोरीज पर रजत ने आज से पहले पिछले कई दिनों की वीडियो डालकर शेयर की, जिसमें ये साफ देखा गया कि उनकी गाड़ी को लोग अपनी गाड़ी से ब्लॉक करके चले जाते हैं. 

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रजत ने इंस्टाग्राम के जरिए इस विवाद पर ये भी सफाई दी कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो या किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है. जो वीडियोज उन्होंने शेयर की है, वो किसी ड्रोन से नहीं ली गई. बल्कि उनके जिम से ली है, जो एक बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर है. वहां से वो रोज अपनी पार्किंग का हाल देखते हैं. रजत ने साफ शब्दों में इस पूरे विवाद पर कहा है कि हर चीज की लिमिट होती है.

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