How to Make Rabdi Ghewar: सावन में सिर्फ 4 चम्मच देसी घी से घर में बनाएं रबड़ी वाला मिनी घेवर, बनेगा जालीदार और क्रिस्पी

Mini Ghewar: सावन का महीना हो और घेवर का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. घेवर का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है. पारंपरिक रूप से घेवर बनाना एक बहुत लंबी और कठिन प्रक्रिया मानी जाती है जिसके लिए खास सांचे और मुश्किल टेक्निक की जरूरत होती है. लेकिन अब आपको बाजार से महंगे और मिलावटी घेवर लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद आसान और स्मार्ट तरीका, जिससे आप अपने घर के अप्पे पैन में ही एकदम परफेक्ट, जालीदार और क्रिस्पी मिनी रबड़ी घेवर झटपट तैयार कर सकते हैं.
आवश्यक सामग्री
घोल के लिए:
मैदा - 1 कप
घी (ठंडा) - 3 बड़े चम्मच
ठंडा दूध - 2 बड़े चम्मच
नींबू का रस - 1 छोटा चम्मच
ठंडा पानी - आवश्यकतानुसार (बर्फ का ठंडा पानी)
तलने के लिए घी या रिफाइंड ऑयल
चाशनी के लिए:
चीनी - 1 कप
पानी - आधा कप
इलायची पाउडर - आधा छोटा चम्मच
केसर के धागे - 5-6 (वैकल्पिक)
रबड़ी के लिए:
दूध - आधा लीटर (गाढ़ा करने के लिए)
चीनी - 2 बड़े चम्मच
कटे हुए बादाम और पिस्ता - गार्निशिंग के लिए
बनाने की विधि
सबसे पहले एक भारी तले की कढ़ाई में दूध उबालें. दूध को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक वह आधा न रह जाए. अब इसमें चीनी और थोड़े से कटे हुए मेवे डालकर एक गाढ़ी रबड़ी तैयार कर लें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें.
एक पैन में चीनी और पानी डालकर मध्यम आंच पर उबालें. चाशनी को एक या दो तार की नहीं बनाना है, बल्कि चिपचिपी चाशनी जैसे शहद, वैसी होने तक पकाना है. इसके बाद जब ये पूरी तरह परफेक्ट बन जाए तो इसमें इलायची पाउडर और केसर डालकर गैस बंद कर दें.
एक बड़े बर्तन में ठंडा घी लें और उसमें बर्फ का एक टुकड़ा डालकर अच्छी तरह फेंटें जब तक कि वह मक्खन जैसा क्रीमी न हो जाए. इसके बाद बर्फ का टुकड़ा निकाल दें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा मैदा और ठंडा दूध डालकर मिलाएं. इसके बाद ठंडा पानी डालते हुए एक बहुत ही पतला छाछ जैसा घोल तैयार कर लें. आखिर में इसमें नींबू का रस मिलाएं.
अप्पे पैन को गैस पर रखें और इसके हर सांचे में थोड़ा-थोड़ा घी या तेल डालें. जब घी अच्छे से गर्म हो जाए, तब चम्मच की मदद से एक-एक चम्मच घोल अप्पे पैन के सांचों में बीचों-बीच डालें. ध्यान रहे कि घोल डालते समय हल्की सी छन-छन की आवाज आएगी और झाग उठेगा.
घोल डालने के बाद जब झाग शांत हो जाए, तब थोड़ा सा घी और ऊपर से टपकाएं. इन्हें मध्यम आंच पर तब तक पकने दें जब तक कि इनका रंग सुनहरा भूरा और क्रिस्पी न हो जाए.
मिनी घेवर को अप्पे पैन से निकालकर किसी जाली पर रखें ताकि अतिरिक्त घी निकल जाए. अब इन्हें तैयार गुनगुनी चाशनी में कुछ सेकंड के लिए डुबोएं और बाहर निकाल लें. इसके बाद इनके ऊपर तैयार ठंडी रबड़ी फैलाएं और कटे हुए बादाम-पिस्ता से सजाकर सर्व करें.