नाचते हुए एक्ट्रेस ने ससुराल में किया गृह प्रवेश, पति ने धूमधाम से किया नई दुल्हन का वेलकम, हुआ रोमांटिक

मशहूर टीवी एक्ट्रेस पलक पुरसवानी इस समय जिंदगी के सबसे खूबसूरत फेज में हैं. पलक ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन खन्ना से 26 जून को ईशा सेंटर, कोयंबटूर में शादी की थी. आदियोगी की मूर्ति के सामने कपल ने फेरे लिए थे. शादी के बाद अब पलक ने ससुराल में अपने गृह प्रवेश की पहली झलक फैंस को दिखाई है.

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ससुराल में पलक का ग्रैंड वेलकम

पलक पुरसवानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल में पूरे रीति-रिवाजों के साथ गृह प्रवेश करती हुई नजर आईं.

वीडियो में देख सकते हैं कि पलक अपने पति रोहन खन्ना संग नाचते-गाते हुए ससुराल पहुंचीं. उन्होंने कलश गिराकर और अपने कदमों की छाप छोड़ते हुए ग्रैंड अंदाज में गृह प्रवेश किया. ससुराल पहुंचने के बाद पलक ने पूजा भी की.



पलक को ससुराल में पति से गोल्ड का ब्रेसलेट भी गिफ्ट में मिला. इसके बाद उन्होंने शादी के बाद की रस्में निभाईं. पलक ने पति संग अंगूठी ढूंढने वाली रस्म भी निभाई. इस दौरान एक्ट्रेस के पति रोमांटिक होते हुए दिखे. रोहन अपनी नई नवेली दुल्हन को प्यार से Kiss करते नजर आए.

रोमांटिक हुए रोहन

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गृह प्रवेश के दौरान पलक और उनके पति खुशी से चहकते दिखे. दोनों खुशी से नाचते-झूमते हुए दिखाई दिए. उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है. खूबसूरत वीडियो शेयर करते हुए पलक ने कैप्शन में लिखा- यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह वो पल है जहां से नई जिंदगी की शुरुआत होती है.

पलक के वीडियो के कमेंट सेक्शन में उनके पति रोहन ने प्यार भरा कमेंट किया. उन्होंने लिखा है- हमारी जिंदगी में अपना प्यार और रोशनी लाने के लिए और हमें पूरा करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया.



बता दें कि पलक के पति रोहन मार्केटिंग और रेवेन्यू बिजनेस में वाइस प्रेसिडेंट हैं. वहीं, पलक टीवी का जाना-माना चेहरा हैं. फैंस ने उन्हें बिग बॉस ओटीटी 2 में भी देखा था. वो कई शोज कर चुकी हैं.



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