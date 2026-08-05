बुलेट ट्रेन में चेक नहीं होता टिकट, शख्स ने दिखाया इसका पूरा सिस्टम

भारत में फिलहाल तो बुलेट ट्रेन नहीं चल रही है. लेकिन, इस प्रोजेक्ट पर जोर- शोर से काम चल रहा है. हाई- स्पीड बुलेट ट्रेन हर भारतीय का सपना है. क्योंकि, भारत की अधिकांश आबादी ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेन नेटवर्क पर निर्भर करती है. ऐसे में लोग दूसरे देशों में चलने वाले बुलेट ट्रेन के सिस्टम के बारे जानने को काफी उत्सुक रहते हैं. आखिर यह ट्रेन नॉर्मल रेलगाड़ियों से कैसे अलग है. इससे सफर करने का अनुभव कैसा होता है? बुलेट ट्रेन के आने से क्या बदलेगा? इसकी टिकट की बुकिंग कैसे होती है?

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आपके इन सवालों में से कुछ का जवाब एक वायरल वीडियो में दिखाया गया है. भारत से चीन घूमने गए एक शख्स ने वहां के बुलेट ट्रेन का पूरा सिस्टम अपने व्लॉम में दिखाया है. चलिए देखते हैं, चीन में जो बुलेट ट्रेन चलती है. उसमें टिकट बुकिंग से लेकर सीट कन्फर्म होने तक का पूरा सिस्टम क्या है?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @soni_traveling नाम के हैंडल से वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में भारतीय शख्स चीन के एक बुलेट ट्रेन के बारे में जानकारी देता दिखाई दे रहा है. वह उस बुलेट ट्रेन से सफर करने वाला है और बताता है कि उसका टिकट कन्फर्म हो गया है.

बुलेट ट्रेन में टिकट चेक नहीं होता

वह बताता है कि मैंने ऑनलाइन टिकट बुक किया है. उसमें मेरा कोच नंबर और सीट नंबर और सफर से जुड़े सारे डिटेल हैं. यहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुलेट ट्रेन की टिकट बुक की जा सकती है. सबसे बड़ी बात यह है कि आप टिकट खरीद लेते हैं, उसमें दिए गए कोच और सीट नंबर पर जाकर आप बैठ जाते हैं और कहीं भी आपका टिकट चेक नहीं होता है. क्योंकि, सीट से ज्यादा लोग ट्रेन में चढ़ ही नहीं सकते.

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इसके बाद वह शख्स ट्रेन के कोच के अंदर जाता है. वह बताता है कि यह एक चेयर कार है. उसमें सीट अरेंजमेंट प्लेन की तरह है. कोच के अंदर एंट्री के साथ ही सबसे पहले पीने के पानी का आरओ नजर आता है और फिर वॉश बेसिन और टॉयलेट है. ठीक उसी तरह जैसे भारत के नॉर्मल ट्रेनों में होती है, लेकिन बुलेट ट्रेन में साफ सफाई और लग्जरी थोड़ी ज्यादा है.

यहां बुलेट ट्रेन के अंदर जो सीट लगी हुई है, वो चारों तरफ घूम सकती है. यानी आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी सीट को किसी भी दिशा में घूमा सकते हैं. ऐसा इसलिए है कि अगर आपके साथ और भी लोग हैं और कोई आगे- पीछे बैठ गया हो तो आप सीट घुमाकर उनसे बात कर सकते हैं.

बुलेट ट्रेन के टिकट की इतनी है कीमत

शख्स बताता है कि इस ट्रेन से वह 130 से 140 किलोमीटर का सफर करने वाला है. 130 किलोमीटर के सफर के लिए उसने 75 युआन में टिकट बुक किया है. भारत में यह 1000 रुपये होगा. उसने बताया कि सिर्फ 130 किलोमीटर के लिए 1000 रुपये भारत के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है. लेकिन, ये हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है. पैसे ज्यादा लगते हैं लेकिन आधे से भी कम समय में सफर पूरा हो जाता है. इसके साथ ही बुलेट ट्रेन में नॉर्मल ट्रेन की तुलना में काफी ज्यादा सुविधाएं मिलती है.

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इस वीडियो पर काफी लोगों ने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा है कि भाई आप अच्छी जानकारी देते हो. एक यूजर तो लिख दिया कि बुलेट ट्रेन की सीट की तरह तो हमारे यहां के रोडवेज बस की सीट होती है.

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