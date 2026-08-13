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Indian Railway Ticket Rules: 20 रुपये से भी कम... कितने की आती है ट्रेन की सबसे सस्ती टिकट?

क्या आप जानते हैं ट्रेन में सबसे सस्ती टिकट कितने रुपये की मिलती है और कितने रुपये की टिकट लेकर आप यात्रा कर सकते हैं.

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ट्रेन में सबसे सस्ती टिकट 10 रुपये की आती है. (Photo: AI Generated)
ट्रेन में सबसे सस्ती टिकट 10 रुपये की आती है. (Photo: AI Generated)

भारतीय रेलवे हर वर्ग के लोगों के लिए ट्रेनों का संचालन करता है और भारत में कई तरह के ट्रेनें चलाई जाती हैं. उन ट्रेनों के टाइप के हिसाब से ही उनकी स्पीड, किराया और कंफर्ट तय होता है. कुछ ट्रेनों के कोच में फ्लाइट जितना  किराया लगता है जबकि आप कुछ क्लास में बहुत कम पैसों में भी यात्रा कर सकते हैं. ऐसे में सवाल है कि आखिर ट्रेन में सबसे सस्ती टिकट कितने रुपये की आती है, जिसे लेकर भी आप अच्छी-खासी दूरी की यात्रा कर सकते हैं. 

कितने की मिलती है सबसे सस्ती टिकट

रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, ट्रेन में सबसे कम किराया जनरल क्लास का होता है, जिसे सेकेंड क्लास ऑर्डेनेरी सर्विस (सबअर्बन/नॉन-अर्बन) भी कहा जाता है. इसके अलावा सबसे कम किराया पैसेंजर ट्रेनों में लगता है. ऐसे में जब पैसेंजर ट्रेनों में सबसे कम दूरी में जनरल क्लास से यात्रा करते हैं तो इसके लिए 10 रुपये का टिकट लगता है. रेलवे का सबसे न्यूनतम किराया 10 रुपये है, जो पहले 5 रुपये होता था. इसे साल 2015 में 5 रुपये से 10 रुपये कर दिया गया था. 

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इसके बाद ये किराया किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता रहता है. जब कुछ साल पहले रेलवे ने किराए में इजाफा किया था, उस वक्त 215 किलोमीटर तक की यात्रा के किराए में कोई बदलाव नहीं किया था.

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बता दें कि ट्रेन किराया सुपरफास्ट ट्रेन, मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, दुरंतो, गरीब रथ के आधार पर बदलता रहता है और इन सभी में प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग-अलग रेट से किराया लगता है. भारतीय रेलवे की ओर से हर रूट पर आमतौर पर तीन तरह की ट्रेनें चलाती है. इसमें आप जनरल टिकट ले सकते हैं, जिसमें पैसेंजर, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट  शामिल हैं. 

ऐसे में अगर आप सुपरफास्ट ट्रेन की टिकट लेते हैं तो आपको न्यूनतम किराए में करीब 45 रुपये, एक्सप्रेस ट्रेनों में करीब 30 रुपये देने पड़ सकते हैं. वहीं, पैसेंजर ट्रेनों में ये किराया 10 रुपये है यानी कम से कम रेलवे की 10 रुपये की टिकट ले सकते हैं. 
 

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