Vastu Tips: घर में भूलकर भी न लगाएं इतने मनी प्लांट, होगा नुकसान!

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में पेड़-पौधों को हमारे जीवन, ऊर्जा और आर्थिक स्थिति का अहम हिस्सा माना जाता है. लगभग हर घर में सुख-समृद्धि और मां लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए मनी प्लांट (Money Plant) जरूर लगाया जाता है. मान्यता है कि यह पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन के नए स्रोत खोलता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु के नियमों को नजरअंदाज करके घर में गलत तरीके से या जरूरत से ज्यादा मनी प्लांट लगाना फायदे की जगह भारी नुकसान का कारण बन सकता है? अगर आपके भी घर में मनी प्लांट लगा है, तो इसके सही नियमों को जानना बेहद जरूरी है, वरना कंगाल होने में देर नहीं लगती. आइए जानते हैं मनी प्लांट से जुड़े वास्तु के वे जरूरी नियम, जो हर घरवाले को पता होने चाहिए.

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घर में कितने और कहां लगाने चाहिए मनी प्लांट?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में पौधों की संख्या और उनकी दिशा का हमारे भाग्य पर सीधा असर पड़ता है:

पौधों की संख्या: घर में बहुत ज्यादा या बेतरतीब तरीके से मनी प्लांट के गमले नहीं रखने चाहिए. आमतौर पर घर के अंदर एक या दो स्वस्थ मनी प्लांट होना ही पर्याप्त माना जाता है. जरूरत से ज्यादा पौधे घर में ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ सकते हैं.

सही दिशा (Direction): वास्तु के अनुसार मनी प्लांट हमेशा आग्नेय कोण (दक्षिण-पूर्व दिशा) में ही लगाना चाहिए. इस दिशा के देवता गणेश जी हैं और प्रतिनिधि शुक्र ग्रह हैं, जिन्हें सुख-समृद्धि का कारक माना जाता है. इस दिशा में लगाया गया मनी प्लांट कभी आर्थिक तंगी नहीं आने देता.

किस दिशा से बचें: मनी प्लांट को कभी भी उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में नहीं रखना चाहिए. इस दिशा में इसे रखना अशुभ माना जाता है और इससे धन हानि के योग बन सकते हैं.

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मनी प्लांट से जुड़ी इन 5 बड़ी गलतियों से बचें

जमीन पर न फैलने दें बेल:

मनी प्लांट एक बेल वाला पौधा है. इसकी प्रवृत्ति ऊपर की ओर बढ़ने की होती है. वास्तु के अनुसार, मनी प्लांट की बेल कभी भी जमीन पर नहीं फैलनी चाहिए. इसे हमेशा किसी रस्सी या सपोर्ट की मदद से ऊपर की तरफ बांधकर रखना चाहिए. बेल का नीचे की ओर जाना प्रगति रुकने और आर्थिक नुकसान का संकेत माना जाता है.

पत्तियों का पीला होना या सूखना:

अगर मनी प्लांट की पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगी हैं या सड़ रही हैं, तो यह अशुभ माना जाता है. सूखे हुए पत्तों को तुरंत काट कर हटा देना चाहिए. घर में मुरझाया हुआ पौधा नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा देता है.

दूसरों को न दें अपना मनी प्लांट:

ऐसा माना जाता है कि मनी प्लांट का संबंध शुक्र और बुध ग्रह से होता है. अपने घर का लगा हुआ स्वस्थ मनी प्लांट या उसकी कटिंग किसी दूसरे को दान या गिफ्ट में देने से आपके घर की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है.

कांच की हरी या नीली बोतल का प्रयोग:

आजकल लोग मनी प्लांट को कांच की बोतलों में पानी भरकर भी रखते हैं. इसके लिए हमेशा पारदर्शी कांच की बोतल का इस्तेमाल करें ,पानी को समय-समय पर बदलते रहें. गंदा या ठहरा हुआ पानी नकारात्मकता फैलाता है.

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मुख्य द्वार पर रखने से बचें:

कई लोग सजावट के लिए मुख्य गेट के ठीक सामने मनी प्लांट रख देते हैं, जो कि वास्तु के अनुसार सही नहीं है. इसे हमेशा घर के भीतर ऐसी जगह रखें जहां बाहरी लोगों की सीधी नजर न पड़े.

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