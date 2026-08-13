scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हर घर तिरंगा' अभियान RSS मुख्यालय से शुरू करो', प्रियांक खड़गे का तंज

स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं और कार्यक्रम हो रहे हैं. इसी बीच कर्नाटक कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे अभियान की शुरुआत नागपुर स्थित RSS मुख्यालय से करनी चाहिए. उन्होंने संघ के तिरंगे को लेकर पुराने रुख पर सवाल उठाए.

Advertisement
X
कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे अक्सर आरएसएस पर हमलावर होते हैं. (Photo- X)
कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे अक्सर आरएसएस पर हमलावर होते हैं. (Photo- X)

कर्नाटक कांग्रेस के नेता और मंत्री प्रियंक खड़गे ने बीजेपी के 'हर घर तिरंगा' अभियान को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी को देशभर में देशभक्ति का संदेश देने से पहले अपना यह अभियान नागपुर स्थित RSS मुख्यालय से शुरू करना चाहिए. प्रियंक खड़गे ने दावा किया कि आजादी के बाद कई दशकों तक RSS मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया और वहां पहली बार आधिकारिक तौर पर 2002 में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया.

प्रियंक खड़गे ने सवाल किया कि अगर बीजेपी और RSS आज हर भारतीय को तिरंगे और देशभक्ति का संदेश दे रहे हैं तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि RSS ने इतने लंबे समय तक राष्ट्रीय ध्वज के बजाय भगवा ध्वज को प्राथमिकता क्यों दी. उन्होंने यह भी पूछा कि कितने RSS रूट मार्च ऐसे हुए हैं, जिनमें स्वयंसेवक पूरी वर्दी में हाथों में तिरंगा लेकर मार्च करते दिखाई दिए. उनके मुताबिक, दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने से पहले इन सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: देशभक्ति भी, पर्यावरण भी, सहारनपुर में गोबर से बन रहे ₹10 के तिरंगा बैज और तुलसी वाली राखियां

देशभर में तेज हुईं तिरंगा यात्राएं

प्रियंक खड़गे के बयान के बीच स्वतंत्रता दिवस से पहले 'हर घर तिरंगा' अभियान देशभर में जोर पकड़ रहा है. इस साल अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलाया जा रहा है और लोगों से घरों पर तिरंगा फहराने के साथ 'सेल्फी विद तिरंगा' अभियान में हिस्सा लेने की अपील की गई है. सरकार के मुताबिक, यह अभियान अब जनभागीदारी का रूप ले चुका है.

Advertisement

अलीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर RPF और GRP ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया. डॉग स्क्वॉड की मदद से प्लेटफॉर्म और यात्रियों के सामान की जांच की गई. जम्मू-कश्मीर के रामबन में 1,400 मीटर लंबी तिरंगा रैली निकाली गई, जबकि गांदरबल, अनंतनाग, पुंछ और शोपियां में भी मेगा तिरंगा यात्राएं आयोजित की गईं. श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने तिरंगा रैली में हिस्सा लिया.

यह भी पढ़ें: देशभक्ति गीतों और भारत माता के जयकारों से गूंजा दरभंगा, हजारों लोगों ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा, DM-SSP भी पैदल चले

बस्तर से सहारनपुर तक तिरंगे की तैयारी

बिहार के गया और दरभंगा, गुजरात के अहमदाबाद, त्रिपुरा के अगरतला और मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में भी तिरंगा यात्राएं निकाली गईं. छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से 'बस्तर तिरंगा यात्रा 2026' शुरू हुई, जहां शहीद जवानों के परिवारों को तिरंगा सौंपा गया. वहीं सहारनपुर में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं हजारों तिरंगे तैयार कर रही हैं. नगर निगम की गौशाला में गोबर से तिरंगा चेस्ट बैज और राखियां भी बनाई जा रही हैं. इस तरह 15 अगस्त से पहले एक तरफ देशभर में तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है, तो दूसरी तरफ प्रियंक खड़गे के बयान ने इसे लेकर सियासी बहस भी तेज कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    'हर घर तिरंगा' अभियान RSS मुख्यालय से शुरू करो', प्रियांक खड़गे का तंज |
    कैब जल्दी चाहिए तो Tip दें! नहीं चलेगा एक्स्ट्रा पेमेंट का खेल, सरकार ने एग्रीगेटर्स को दिया आदेश |
    अक्षय-सैफ की 'हैवान' के टीजर में क्या है खास, देखें मूवी मसाल |
    'बीयर पीनी है तो पियो, लेकिन...', कप्तान बनते ही जो रूट ने इंग्लिश टीम से हटाया नाइट कर्फ्यू |
    दूसरे धर्म से हैं आदिल हुसैन, भगवान शिव-कृष्ण में आस्था, पढ़ी गीता |
    Vastu Tips: घर में भूलकर भी न लगाएं इतने मनी प्लांट, होगा नुकसान! |
    UP चुनाव 2027 के लिए BJP का 'मिशन Gen-Z', अमित शाह से मिले केशव मौर्य |
    कूकर से पत्नी का सिर फोड़ा, बाथटब में डुबोया, फिर लाश के पास खूब रोया पति! फतेहपुर में शालिनी हत्याकांड का पर्दाफाश |
    रेलवे ने दिखाया दम... ₹2.73 लाख करोड़ पहुंची कमाई, लगातार चौथे साल ग्रोथ |
    Dahi Wale Tamatar Aloo: चावल के साथ हर बार दाल खाना छोड़िए? हींग-जीरे के सोंधे तड़के से बनाएं दही वाले रसेदार टमाटर आलू, लगेंगे लाजवाब!
    Advertisement