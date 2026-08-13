'बीयर पीनी है तो पियो, लेकिन...', कप्तान बनते ही जो रूट ने इंग्लिश टीम से हटाया नाइट कर्फ्यू

इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कमान दोबारा संभालने के बाद जो रूट ने खिलाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला किया है. रूट ने टीम पर लगा नाइट कर्फ्यू हटाने का ऐलान कर दिया है. अब खिलाड़ियों के होटल से बाहर रहने या जीत के बाद जश्न मनाने के लिए पहले जैसी समय सीमा नहीं होगी. हालांकि रूट ने इसके साथ साफ संदेश दिया है कि इस आजादी के साथ खिलाड़ियों को जिम्मेदारी भी दिखानी होगी.

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बेन स्टोक्स के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद 35 वर्षीय रूट को इंग्लैंड का टेस्ट कप्तान बनाया गया. उनके सामने पहली चुनौती 19 अगस्त से पाकिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज होगी. इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने एशेज के दौरान खिलाड़ियों के व्यवहार से जुड़े विवादों के बाद नाइट कर्फ्यू लागू किया था.

उस दौरे पर इंग्लिश खिलाड़ियों के देर रात तक शराब पीने और कई मौकों पर कैसीनो जाने की बातें सामने आई थीं. बोर्ड ने इसके बाद अनुशासन को लेकर सख्ती करते हुए खिलाड़ियों के लिए रात में बाहर रहने पर पाबंदियां लगाई थीं. हालांकि इस व्यवस्था को लेकर बाद में भी विवाद खत्म नहीं हुआ. न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में जीत के बाद बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन के कर्फ्यू तोड़ने की बात सामने आई थी. नियमों को किस तरह लागू किया जा रहा था, इसे लेकर भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी.

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हर चीज पर पाबंदी ठीक नहीं: रूट

जो रूट अब खिलाड़ियों के साथ अलग तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं. उनका मानना है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और हर चीज के लिए उन पर पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है. रूट ने स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट पॉडकास्ट पर कहा, 'अब कोई कर्फ्यू नहीं होगा. मुझे नहीं लगता कि इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत है. वयस्कों की तरह व्यवहार कीजिए, अपना और एक-दूसरे का ख्याल रखिए.'

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उनका जोर ऐसी टीम संस्कृति बनाने पर है, जहां खिलाड़ियों को पता हो कि जश्न मनाने का सही समय क्या है और कब पूरा ध्यान क्रिकेट पर होना चाहिए. जो रूट ने खिलाड़ियों के जश्न पर भी अपना रुख स्पष्ट किया. वह नहीं चाहते कि नियम इतने सख्त हों कि खिलाड़ी टेस्ट जीतने के बाद भी खुलकर खुशी न मना सकें.

जो रूट ने कहा, 'मैं नहीं चाहता कि खिलाड़ियों को ऐसा महसूस हो कि टेस्ट मैच जीतने के बाद वे सिर्फ इसलिए जश्न नहीं मना सकते क्योंकि वे एक बीयर पीना चाहते हैं. सही समय पर थोड़ा रिलैक्स करना बिल्कुल ठीक है. आखिरकार हम भी इंसान हैं.' हालांकि इसके साथ उन्होंने याद दिलाया कि खिलाड़ियों को हमेशा ध्यान रखना होगा कि वे इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. यानी आजादी मिलने के बावजूद मैदान के बाहर उनके व्यवहार की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी.

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ईसीबी ने भी पुष्टि की है कि नाइट कर्फ्यू अब लागू नहीं रहेगा. बोर्ड के मुताबिक नई टेस्ट लीडरशिप टीम के मानकों और संस्कृति को नए तरीके से तय करना चाहती है. ईसीबी ने अपने बयान में कहा, 'हमारे पास नया टेस्ट कप्तान और कोच हैं, जो टीम के मानकों और संस्कृति को लेकर काम कर रहे हैं. इसी प्रक्रिया के तहत कर्फ्यू अब लागू नहीं रहेगा. आगामी टेस्ट सीरीज से पहले सभी खिलाड़ियों को उनसे की जाने वाली अपेक्षाओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा.' इसका मतलब यह है कि कर्फ्यू की जगह अब खिलाड़ियों के लिए स्पष्ट व्यवहार संबंधी मानक तय किए जाएंगे.

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