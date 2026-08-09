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Kuttu Dosa Recipe: न चिपकेगा, न जलेगा, सावन व्रत में बनाएं कुट्टू का टेस्टी डोसा, बार-बार नहीं लगेगी भूख

Kuttu Dosa Recipe: अगर आप सावन के व्रत में तले-भुने खाने से परहेज करना चाहते हैं तो कुट्टू आलू डोसा आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है. इसे खाने से आपके पेट भी भरेगा रहेगा और आपको भरपूर पोषण भी मिलेगा.

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कुट्टू का डोसा (Photo: ITG)
कुट्टू का डोसा (Photo: ITG)

Kuttu Dosa Recipe: सावन के पावन महीने में व्रत के दौरान अक्सर लोग पूरे दिन की ऊर्जा बनाए रखने के लिए कुछ हेल्दी और पेट भरने वाली चीज की तलाश में रहते हैं. अगर आप भी व्रत में रोज-रोज वही पूरियां या पकौड़े खाकर बोर हो गए हैं और कुछ हल्का व क्रिस्पी खाना चाहते हैं, तो कुट्टू का टेस्टी डोसा आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है.

कुट्टू का आटा पोषण से भरपूर होता है, जिसे खाने के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगती और शरीर में एनर्जी बनी रहती है. अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि व्रत का डोसा तवे पर चिपक जाता है या टूट जाता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे इसे बिना चिपके बिल्कुल क्रिस्पी बनाने का आसान तरीका.

कुट्टू का डोसा बनाने की सामग्री
कुट्टू का आटा (Buckwheat Flour): 1 कप

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समा के चावल का आटा या सिंघाड़े का आटा: 2 बड़े चम्मच (बाइंडिंग और क्रंच के लिए)

उबले हुए आलू: 3 मीडियम साइज (स्टफिंग के लिए)

दही: आधा कप (हल्का खट्टापन देने के लिए)

सेंधा नमक : स्वादानुसार

हरी मिर्च: 2 (बारीक कटी हुई)

अदरक: 1 छोटा चम्मच (कद्दूकस किया हुआ)

जीरा या अजवाइन: आधा छोटा चम्मच

काली मिर्च पाउडर: आधा छोटा चम्मच

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व्रत वाला घी या मूंगफली का तेल: डोसा सेकने के लिए

हरा धनिया: बारीक कटा हुआ

पानी: घोल तैयार करने के लिए (लगभग 1.5 से 2 कप)

बनाने की विधि
डोसा बैटर तैयार करें:

सबसे पहले एक बड़े बाउल में कुट्टू का आटा और समक के चावल का आटा छान लें.

इसमें फेंटा हुआ दही, सेंधा नमक, थोड़ा सा जीरा और आवश्यकतानुसार पानी डालकर एक चिकना और मध्यम पतला घोल तैयार कर लें. ध्यान रहे, घोल में कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए. इसे 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें.

आलू की चटपटी स्टफिंग बनाएं:

एक पैन में एक छोटा चम्मच घी गर्म करें. उसमें थोड़ा सा जीरा, बारीक कटी हरी मिर्च और कद्दूकस किया हुआ अदरक डालें.

अब इसमें मैश किए हुए उबले आलू, सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर और हरा धनिया डालकर 2 मिनट तक अच्छे से भून लें. स्टफिंग तैयार है, इसे एक प्लेट में निकाल लें.

नॉन-स्टिक तवे पर डोसा सेकने की ट्रिक:

गैस पर एक नॉन-स्टिक तवा गर्म करें. अगर लोहे का तवा है तो उसे अच्छी तरह गर्म करके उस पर तेल और पानी छिड़क कर साफ कर लें ताकि वह नॉन-स्टिक जैसा काम करे.

तवे पर हल्का सा घी लगाएं और एक बड़ा चमचा भरकर बैटर बीच में डालें. इसे गोल-गोल फैलाते हुए पतला डोसा बना लें.

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क्रिस्पी सेकें:

आंच को मध्यम रखें और डोसे के किनारों पर थोड़ा सा घी लगाएं. जब डोसा नीचे से सुनहरा भूरा और क्रिस्पी होने लगे, तो समझें यह पक गया है.

स्टफिंग भरकर सर्व करें:

अब डोसे के बीच में तैयार किए हुए आलू के मसाले को रखें और डोसे को रोल कर लें. गरमा-गरम व्रत वाली हरी चटनी के साथ इसका आनंद लें.

खास टिप्स 
तवे का तापमान: डोसा फैलाने से पहले तवा बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना बैटर चिपक जाएगा. तवे पर थोड़ा पानी छिड़ककर तापमान सामान्य कर लें.

दही का इस्तेमाल: बैटर में थोड़ा सा दही मिलाने से डोसे का टेक्सचर अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनता है.

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