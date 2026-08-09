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मथुरा कारसेवा को लेकर साधु-संतों में मतभेद, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए 9 अगस्त को कार सेवा के आह्वान को लेकर साधु-संतों में मतभेद सामने आए हैं. श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि कार सेवा के लिए कोई अनुमति नहीं है और मामला सुप्रीम कोर्ट व इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है.

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श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा को लेकर साधु-संतों के बीच मतभेद.(File Photo- ITG)
श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा को लेकर साधु-संतों के बीच मतभेद.(File Photo- ITG)

मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए कुछ साधु-संतों की ओर से 9 अगस्त को कार सेवा के आह्वान का मामला सुर्खियों में आने के बाद साधु-संतों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर सच्चिदानंद महाराज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए गोवर्धन रोड स्थित अपने आश्रम पर 9 अगस्त को कार सेवा का आह्वान किया था. इसके बाद इसको लेकर साधु-संतों के बीच अलग-अलग राय सामने आने लगी.

श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा का कहना है कि 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कोई कार सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि शासन-प्रशासन की ओर से वहां किसी कार्यक्रम की अनुमति नहीं है. उनका कहना है कि जिन साधु-संतों ने कार सेवा का ऐलान किया था, उन्होंने भी अपना ऐलान वापस ले लिया है. उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है और हिंदू समाज को न्यायालय के माध्यम से जीत मिलने का भरोसा है. चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर सच्चिदानंद महाराज द्वारा 9 अगस्त को अपने गोवर्धन स्थित आश्रम पर कार सेवा की जाने की घोषणा का क्या औचित्य है यह सवालों के घेरे में है

वहीं, कार सेवा के ऐलान के बाद जिला प्रशासन ने शांति भंग की आशंका को देखते हुए प्रमुख साधु-संतों को पाबंद किया है. मथुरा-वृंदावन और ब्रज के साधु-संतों के बीच भी कार सेवा को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है और इस मुद्दे पर मतभेद खुलकर सामने आए हैं. सवाल यह भी उठ रहा है कि जब मामला अदालत में विचाराधीन है और श्री कृष्ण जन्मभूमि तथा उसके आसपास किसी तरह के आयोजन या कार्यक्रम की अनुमति नहीं है, तो फिर कार सेवा का ऐलान क्यों किया गया.

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लोगों को वापस भेजा गया

इसी बीच पुलिस ने रविवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर जाने की कोशिश कर रहे लोगों को रोक दिया. पुलिस के मुताबिक, कार सेवा के लिए लोगों से आने की अपील की गई थी, लेकिन इसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी. SP सिटी राजीव कुमार ने कहा कि जैसे ही ऐसे लोगों को देखा गया, उन्हें इलाके से हटाकर उनके संबंधित थाना क्षेत्रों में वापस भेज दिया गया.


 
लोगों को वापस भेजा गया

उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं. इन आदेशों के तहत ऐसी किसी भी गैरकानूनी गतिविधि या नई धार्मिक परंपरा शुरू करने पर रोक है, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. पुलिस के मुताबिक, अदालतों की निगरानी में मामला होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है. पुलिस ने बताया कि आगरा से आई मीरा ठाकुर को भी श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर जाने की कोशिश करते हुए रोका गया. पुलिस ने उन्हें प्रतिबंधों की जानकारी दी और वापस भेज दिया. SP के मुताबिक, संबंधित सभी संगठनों को अदालत के निर्देशों की जानकारी दी गई है और उन्होंने प्रशासन के निर्देशों का पालन करने का भरोसा दिया है.
 

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