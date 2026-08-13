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Dahi Wale Tamatar Aloo: चावल के साथ हर बार दाल खाना छोड़िए? हींग-जीरे के सोंधे तड़के से बनाएं दही वाले रसेदार टमाटर आलू, लगेंगे लाजवाब!

Dahi Wale Tamatar Aloo: अगर आप भी रोज वही दाल या सूखी सब्जी खाकर थक गए और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो यहां हम आपको दही वाले टमाटर आलू की रेसिपी बता रहे हैं जो रसेदार बनती है और चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है.

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दही वाले टमाटर आलू (Photo: ITG)
दही वाले टमाटर आलू (Photo: ITG)

दोपहर के खाने में अगर रोज-रोज वही अरहर, मूंग या मसूर की दाल-चावल खाकर आपका मन ऊब चुका है और आप कुछ अलग, चटपटा व जायकेदार ढूंढ रहे हैं तो दही वाले रसेदार आलू आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं. उबले हुए आलू, फेंटे हुए दही का मलाईदार टेक्सचर, हींग-जीरे की सोंधी खुशबू और भारतीय मसालों का तीखापन मिलकर इस सब्जी के स्वाद को अद्भुत बना देता है.

हलवाई स्टाइल में बनने वाली यह रसेदार सब्जी गरमा-गरम जीरा राइस, उबले चावल, पूरी या पराठों के साथ बेहद लाजवाब लगती है. खास बात यह है कि इसे बनाने में न तो टमाटर की जरूरत होती है और न ही प्याज की. यह महज 10 से 12 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान और प्रामाणिक रेसिपी.

सामग्री:
उबले हुए आलू: 4 मध्यम आकार के (हाथों से हल्के फोड़े/मैश किए हुए)

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ताजा गाढ़ा दही: 1 कप (अच्छी तरह फेंटा हुआ)

बेसन: 1 छोटा चम्मच (दही को फटने से बचाने का सीक्रेट)

जीरा: 1/2 छोटा चम्मच

राई: 1/2 छोटा चम्मच

हींग: 1/4 छोटा चम्मच (गैस दूर करने और बेहतरीन खुशबू के लिए)

हरी मिर्च: 2 (लंबाई में कटी हुई)

अदरक का पेस्ट: 1 छोटा चम्मच

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कड़ी पत्ता: 8-10

हल्दी पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर: 1 छोटा चम्मच

धनिया पाउडर: 1 बड़ा चम्मच

गरम मसाला: 1/2 छोटा चम्मच

कसूरी मेथी: 1 छोटा चम्मच (हाथों से मसली हुई)

देसी घी या तेल: 2 बड़े चम्मच

नमक: स्वादानुसार

हरा धनिया: बारीक कटा हुआ

बनाने की विधि:
फेंटे हुए दही में 1 छोटा चम्मच बेसन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. (बेसन डालने से दही पकते समय कभी फटता नहीं है और ग्रेवी गाढ़ी बनती है).

कड़ाही में घी या तेल गरम करें. इसमें राई, जीरा, हींग, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और अदरक डालकर 30 सेकंड तक भूनें.

अब गैस की आंच बिल्कुल धीमी कर दें और कड़ाही में तैयार दही का घोल डालें. इसे लगातार कलछी से चलाते रहें जब तक कि इसमें उबाल न आ जाए और मसालों के ऊपर तेल तैरता हुआ न दिखे.

दही की ग्रेवी में उबले और मैश किए हुए आलू डालें. अच्छे से मिलाएं और ग्रेवी के अनुसार 1 से 1.5 कप गरम पानी डालें. (आलू को चाकू से काटने के बजाय हाथों से फोड़ें, इससे रसा गाढ़ा बनता है).

जब सब्जी में अच्छे से उबाल आ जाए, तब स्वादानुसार नमक मिलाएं. (शुरुआत में नमक डालने से भी दही फटने का डर रहता है). धीमी आंच पर 4-5 मिनट के लिए ढककर पकने दें ताकि आलू मसालों का स्वाद सोख लें.

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ऊपर से कसूरी मेथी, गरम मसाला और बारीक कटा हरा धनिया छिड़कें. आपके गरमा-गरम, चटपटे दही वाले रसेदार आलू तैयार हैं. इसे चावल या पूरी के साथ परोसें.

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