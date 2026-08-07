scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बारिश में डंठल से उगाएं ये 5 खूबसूरत पौधे, मुफ्त में होंगे तैयार; बालकनी लगेगी सुंदर और हरी-भरी

अगर आप बिना पैसे खर्च किए अपनी बालकनी या गार्डन को हरा-भरा बनाना चाहते हैं, तो बारिश का मौसम सबसे अच्छा मौका है. जानिए गुलाब, मनी प्लांट, जेड प्लांट, स्नेक प्लांट और गुड़हल समेत 5 ऐसे पौधों के बारे में, जिन्हें सिर्फ डंठल की कटिंग से आसानी से उगाया जा सकता है.

Advertisement
X
कुछ पौधों को लगाने के लिए बीज या ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है. (Photo: ITG)
कुछ पौधों को लगाने के लिए बीज या ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है. (Photo: ITG)

अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, तो हो ना हो आप हर महीने पौधे लेने के लिए नर्सरी जरूर जाते होंगे. नर्सरी से पौधे खरीदने में आपका अच्छा खासा पैसा भी जरूर खर्च होता होगा, है ना? अगर हां, तो आज हम आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें आप 'फ्री' में अपने घर में लगा सकते हैं. आपको इन पौधों को लगाने के लिए पैसे खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. खास बात ये है कि ये पौधे देखने में बहुत सुंदर भी लगते हैं.

बारिश का मौसम ऐसा समय होता है, जब कई पौधे सिर्फ उनके डंठल (कटिंग) से ही आसानी से उग जाते हैं. यानी एक पुराने पौधे से आप बिल्कुल फ्री में कई नए पौधे तैयार कर सकते हैं. सही कटिंग और थोड़ी-सी देखभाल के साथ कुछ ही हफ्तों में आपके गमले हरे-भरे नजर आने लगेंगे. आइए जानते हैं ऐसे 5 पौधों के बारे में, जिन्हें बारिश में डंठल से उगाना सबसे आसान माना जाता है.

1. गुलाब: अगर आपके घर में गुलाब का बड़ा पौधा पहले से लगा है, तो उसकी एक मोटी, हेल्दी और हरी टहनी काटकर नए गमले में लगा दें. बारिश के मौसम में इसकी कटिंग जल्दी जड़ पकड़ लेती है. कुछ समय बाद इसमें नई पत्तियां आने लगती हैं और सर्दियों तक ये फूल भी देने लगता है.

2. जेड प्लांट: इस लिस्ट में अगला नाम छोटी-छोटी पत्तियों वाले बेहद खूबसूरत पौधे का है, जिसे जेड प्लांट के नाम से जाना जाता है. ये घर के लिए शुभ और लकी माना जाता है. इसकी मोटी टहनियां या पत्तियां आसानी से नए गमले में लग जाती हैं. बारिश की नमी इसकी ग्रोथ को और तेज कर देती है, जिससे बिना किसी खर्च के नया पौधा तैयार हो जाता है.

3. मनी प्लांट: मनी प्लांट, कटिंग की मदद से सबसे ज्यादा आसानी से उगने वाले पौधों में शामिल है. इसकी टहनी पर बनी गांठ (नोड) के ठीक नीचे से कटिंग लें और पानी या मिट्टी में लगा दें. कुछ ही दिनों में इसकी जड़ें निकलने लगती हैं और नया पौधा तैयार हो जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

How to Make Aloo Bhujia
जब खाना हो कुछ चटपटा? लंच में झटपट बनाएं आलू की क्रिस्पी भुजिया
how often should you replace your dish washing sponge
टॉयलेट सीट से ज्यादा गंदा होता है किचन का जूना! इतने दिन में बदल दें
how to use leftover chaipatti
चाय पीने के बाद फेंक देते हैं बची हुई पत्ती? ऐसे करें यूज
Ragi Idli
चावल-सूजी छोड़िए, घर में बनाएं प्रोटीन से भरपूर रागी की टेस्टी इडली
lemon peels boil
बड़े काम की है दालचीनी, नींबू के छिलके संग इस तरह करें यूज

4. स्नेक प्लांट: अगर आप ऐसा पौधा चाहते हैं, जिसे ज्यादा देखभाल की जरूरत न हो, तो स्नेक प्लांट बेहतरीन ऑप्शन है. इसकी पत्ती या छोटे हिस्से को अलग करके मिट्टी में लगाने से नया पौधा तैयार हो सकता है. ये हवा को साफ रखने में भी मदद करता है.

Advertisement

5. गुड़हल: गुड़हल की थोड़ी मोटी और सख्त टहनी काटकर गमले में लगा दें. बारिश के मौसम में इसकी कटिंग जल्दी जड़ बना लेती है. कुछ ही समय में नई पत्तियां निकलने लगती हैं और पौधा तेजी से बढ़ने लगता है.

बारिश में कटिंग लगाने के आसान टिप्स

  • हमेशा मजबूत और हेल्दी दिखने वाली डंठल या टहनी चुनें.
  • कटिंग लगाने के बाद मिट्टी को हल्का नम रखें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी न डालें.
  • शुरुआत में गमले को तेज धूप की बजाय हल्की रोशनी वाली जगह रखें.
  • पौधे लगाने के लिए ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करें, जिसमें से पानी आसानी से निकल जाता हो. इससे जड़ें सड़ती नहीं हैं.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Crude Oil Price Spike: होमुज में अमेरिका की नो-एंट्री, ईरान के बयान से तेल में फिर उबाल |
    डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर गाजा में शांति सेना भेजने की तैयारी |
    प्रशांत किशोर की तीन महीने में सुनेत्रा पवार से दूसरी मुलाकात? आखिर कारण क्या है |
    रांची में छात्रों का 'कोड ऑफ कंडक्ट' वायरल, सोशल मीडिया पर लोग बोले- ऐसा हो आंदोलन |
    इस स्टार फुटबॉलर के लिए इंग्लिश क्लब ने खोला खजाना, करोड़ों की सैलरी का दिया ऑफर |
    'हमारे पास समय नहीं है...' पिता की मौत के बाद बेटियों ने वृद्धाश्रम संचालक से क्या-क्या कहा, पूरी बातचीत आई सामने |
    'रामायण-2' को लेकर रणबीर कपूर का बड़ा खुलासा, देखें मूवी मसाला |
    लीवर-लंग्स फटे, सिर में चोट से ब्रेन हेमरेज... अतीक के बेटे अबान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई |
    Hindu Dharam: कलयुग में सबसे अधिक प्रभावशाली हैं महादेव के ये 2 मंदिर! दर्शन मात्र से कट जाते हैं सारे पाप |
    Railway Rule: अगर स्लीपर की टिकट है और एसी में बैठ गए तो कितना फाइन लगेगा?
    Advertisement