बारिश में डंठल से उगाएं ये 5 खूबसूरत पौधे, मुफ्त में होंगे तैयार; बालकनी लगेगी सुंदर और हरी-भरी

अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, तो हो ना हो आप हर महीने पौधे लेने के लिए नर्सरी जरूर जाते होंगे. नर्सरी से पौधे खरीदने में आपका अच्छा खासा पैसा भी जरूर खर्च होता होगा, है ना? अगर हां, तो आज हम आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें आप 'फ्री' में अपने घर में लगा सकते हैं. आपको इन पौधों को लगाने के लिए पैसे खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. खास बात ये है कि ये पौधे देखने में बहुत सुंदर भी लगते हैं.



बारिश का मौसम ऐसा समय होता है, जब कई पौधे सिर्फ उनके डंठल (कटिंग) से ही आसानी से उग जाते हैं. यानी एक पुराने पौधे से आप बिल्कुल फ्री में कई नए पौधे तैयार कर सकते हैं. सही कटिंग और थोड़ी-सी देखभाल के साथ कुछ ही हफ्तों में आपके गमले हरे-भरे नजर आने लगेंगे. आइए जानते हैं ऐसे 5 पौधों के बारे में, जिन्हें बारिश में डंठल से उगाना सबसे आसान माना जाता है.



1. गुलाब: अगर आपके घर में गुलाब का बड़ा पौधा पहले से लगा है, तो उसकी एक मोटी, हेल्दी और हरी टहनी काटकर नए गमले में लगा दें. बारिश के मौसम में इसकी कटिंग जल्दी जड़ पकड़ लेती है. कुछ समय बाद इसमें नई पत्तियां आने लगती हैं और सर्दियों तक ये फूल भी देने लगता है.

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2. जेड प्लांट: इस लिस्ट में अगला नाम छोटी-छोटी पत्तियों वाले बेहद खूबसूरत पौधे का है, जिसे जेड प्लांट के नाम से जाना जाता है. ये घर के लिए शुभ और लकी माना जाता है. इसकी मोटी टहनियां या पत्तियां आसानी से नए गमले में लग जाती हैं. बारिश की नमी इसकी ग्रोथ को और तेज कर देती है, जिससे बिना किसी खर्च के नया पौधा तैयार हो जाता है.

3. मनी प्लांट: मनी प्लांट, कटिंग की मदद से सबसे ज्यादा आसानी से उगने वाले पौधों में शामिल है. इसकी टहनी पर बनी गांठ (नोड) के ठीक नीचे से कटिंग लें और पानी या मिट्टी में लगा दें. कुछ ही दिनों में इसकी जड़ें निकलने लगती हैं और नया पौधा तैयार हो जाता है.

4. स्नेक प्लांट: अगर आप ऐसा पौधा चाहते हैं, जिसे ज्यादा देखभाल की जरूरत न हो, तो स्नेक प्लांट बेहतरीन ऑप्शन है. इसकी पत्ती या छोटे हिस्से को अलग करके मिट्टी में लगाने से नया पौधा तैयार हो सकता है. ये हवा को साफ रखने में भी मदद करता है.

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5. गुड़हल: गुड़हल की थोड़ी मोटी और सख्त टहनी काटकर गमले में लगा दें. बारिश के मौसम में इसकी कटिंग जल्दी जड़ बना लेती है. कुछ ही समय में नई पत्तियां निकलने लगती हैं और पौधा तेजी से बढ़ने लगता है.

बारिश में कटिंग लगाने के आसान टिप्स

हमेशा मजबूत और हेल्दी दिखने वाली डंठल या टहनी चुनें.

कटिंग लगाने के बाद मिट्टी को हल्का नम रखें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी न डालें.

शुरुआत में गमले को तेज धूप की बजाय हल्की रोशनी वाली जगह रखें.

पौधे लगाने के लिए ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करें, जिसमें से पानी आसानी से निकल जाता हो. इससे जड़ें सड़ती नहीं हैं.

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