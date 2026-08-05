scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

how to clean ceiling fan: छत के पंखे पर जमी है धूल-मिट्टी की मोटी परत, अपनाएं ये ट्रिक, नीचे नहीं गिरेगी गंदगी

how to clean ceiling fan: छत के पंखे बहुत ही जल्दी गंदे और धूल से भर जाते हैं जिससे उन्हें साफ करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि सफाई के दौरान पंखे की धूल सिर पर या पूरे कमर में इधर-उधर गिरती है. लेकिन अगर आपने एक आसान ट्रिक अपना ली तो आप बिना किसी गंदगी के पंखे को साफ कर सकते हैं.

Advertisement
X
चमकेगा सीलिंग फैन (Photo: ITG)
चमकेगा सीलिंग फैन (Photo: ITG)

how to clean ceiling fan: गर्मी हो या सर्दी, छत के पंखे पर धूल-मिट्टी जमना एक आम बात है. लेकिन जब हम पंखे को साफ करने बैठते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि पंखे पर जमा सारी काली धूल उड़कर नीचे फर्श, बेड और पूरे कमरे में फैल जाती है जिससे सफाई करने के बाद पूरा कमरा और गंदा हो जाता है. अगर आप भी इस बात से परेशान रहते हैं कि पंखा तो साफ हो जाए लेकिन कमरा गंदा न हो, तो आज हम आपके लिए एक ऐसा शानदार और स्मार्ट तरीका लेकर आए हैं जिसकी मदद से बिना एक भी तिनका गिराए आपका पंखा बिल्कुल नया जैसा चमक जाएगा.

सफाई के लिए जरूरी चीजें
एक पुराना पिलो कवर (तकिए का कवर) या सूती थैला

थोड़ा सा गुनगुना पानी और लिक्विड डिशवॉश या शैंपू

सम्बंधित ख़बरें

how to clean eye glasses
चश्मे पर आ जाते हैं स्क्रैच? लेंस साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीके
How to Grab Free Air Tickets
IndiGo दे रही 20,000 मुफ्त टिकट! ऐसे उठा सकते हैं ऑफर का फायदा
Chawal-Aloo Fara
रोटी-सब्जी छोड़िए! लंच में मसाला आलू भरकर बनाएं टेस्टी चावल के फरे
How to keep dhaniya fresh
न गलेगा, न पड़ेगा पीला! फ्रिज में कई हफ्तों तक हरा धनिया रहेगा फ्रेश
How to make mini ghewar
बाजार से क्यों लेना, 4 चम्मच देसी से बनाएं रबड़ी वाले मिनी घेवर

एक साफ सूती कपड़ा या माइक्रोफाइबर क्लॉथ

कैसे करें सफाई

सबसे पहले पंखे का मेन पावर स्विच और रेगुलेटर बंद कर दें. पंखे के नीचे रखी चीजों जैसे बेड या सोफे पर एक पुरानी चादर या अखबार बिछा लें.

पिलो कवर की ट्रिक अपनाएं
एक पुराना कॉटन का पिलो कवर लें और उसे पानी में हल्का सा गीला करके निचोड़ लें. कवर बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए, बस हल्का नम होना चाहिए. 

अब इस पिलो कवर को पंखे की एक ब्लेड के ऊपर ठीक वैसे ही चढ़ा दें जैसे तकिए पर कवर चढ़ाया जाता है.

पिलो कवर को ब्लेड पर चढ़ाने के बाद अपने दोनों हाथों से कवर को बाहर की तरफ यानी टिप की तरफ हल्के हाथों से खींचते हुए बाहर निकालें.

Advertisement

पिलो कवर की रगड़ से पंखे पर जमी सारी सूखी धूल और गंदगी सीधे कवर के अंदर ही कैद हो जाएगी और कमरे में बिल्कुल भी नहीं उड़ेगी. इसी तरह पंखे की बाकी सभी ब्लेड्स को भी साफ कर लें.

अगर पंखे पर हल्की चिकनाई या जिद्दी दाग हैं तो एक कटोरी गुनगुने पानी में कुछ बूंदें डिशवॉश लिक्विड या शैंपू की मिलाएं.

अब एक माइक्रोफाइबर कपड़े को इस घोल में डुबोकर अच्छी तरह निचोड़ लें और उससे पंखे की ब्लेड्स को पोंछ लें.

अंत में एक सूखे साफ कपड़े से पंखे को अच्छी तरह पोंछकर सुखा लें. आपका पंखा बिल्कुल चमक उठेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका कमरा भी बिल्कुल गंदा नहीं होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Strait of Hormuz पर बढ़ी हलचल, ट्रंप बोले- टोल वसूला तो जवाब देंगे |
    'अरे मेरी मदद करो... इसने मेरी कांवड़ खंडित कर दी', पुलिसकर्मी पर शराब पीकर कांवड़ खंडित करने का आरोप, वीडियो वायरल |
    मौसम में बड़ा बदलाव, 6 अगस्त को किन जिलों में होगी भारी बारिश? देखें IMD का अलर्ट |
    उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों को जल्द मिलेगा वेतन, 2.8 करोड़ का भुगतान मंजूर, आजतक की खबर का असर |
    बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन के घर पेट्रोल बम से हमला, शेख हसीना के कार्यक्रम हुए थे शामिल |
    '26 साल में सिर्फ 3 बार हुए एग्जाम...', रांची में प्रदर्शन कर रहे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का छलका दर्द |
    how to clean ceiling fan: छत के पंखे पर जमी है धूल-मिट्टी की मोटी परत, अपनाएं ये ट्रिक, नीचे नहीं गिरेगी गंदगी |
    एअर इंडिया को मिला नया CEO, टेवोल्डे गेब्रेमारियम संभालेंगे कमान |
    एक्सप्रेसवे की खराब गुणवत्ता पर कार्रवाई, टोल वसूली फिलहाल बंद |
    SHO बनकर गन हाउस पहुंचा, लाइसेंसी पिस्टल लेकर फरार, ऐसे पकड़ा गया नकली पुलिसकर्मी
    Advertisement