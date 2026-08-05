how to clean ceiling fan: छत के पंखे पर जमी है धूल-मिट्टी की मोटी परत, अपनाएं ये ट्रिक, नीचे नहीं गिरेगी गंदगी

how to clean ceiling fan: गर्मी हो या सर्दी, छत के पंखे पर धूल-मिट्टी जमना एक आम बात है. लेकिन जब हम पंखे को साफ करने बैठते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि पंखे पर जमा सारी काली धूल उड़कर नीचे फर्श, बेड और पूरे कमरे में फैल जाती है जिससे सफाई करने के बाद पूरा कमरा और गंदा हो जाता है. अगर आप भी इस बात से परेशान रहते हैं कि पंखा तो साफ हो जाए लेकिन कमरा गंदा न हो, तो आज हम आपके लिए एक ऐसा शानदार और स्मार्ट तरीका लेकर आए हैं जिसकी मदद से बिना एक भी तिनका गिराए आपका पंखा बिल्कुल नया जैसा चमक जाएगा.

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सफाई के लिए जरूरी चीजें

एक पुराना पिलो कवर (तकिए का कवर) या सूती थैला

थोड़ा सा गुनगुना पानी और लिक्विड डिशवॉश या शैंपू

एक साफ सूती कपड़ा या माइक्रोफाइबर क्लॉथ

कैसे करें सफाई

सबसे पहले पंखे का मेन पावर स्विच और रेगुलेटर बंद कर दें. पंखे के नीचे रखी चीजों जैसे बेड या सोफे पर एक पुरानी चादर या अखबार बिछा लें.

पिलो कवर की ट्रिक अपनाएं

एक पुराना कॉटन का पिलो कवर लें और उसे पानी में हल्का सा गीला करके निचोड़ लें. कवर बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए, बस हल्का नम होना चाहिए.

अब इस पिलो कवर को पंखे की एक ब्लेड के ऊपर ठीक वैसे ही चढ़ा दें जैसे तकिए पर कवर चढ़ाया जाता है.

पिलो कवर को ब्लेड पर चढ़ाने के बाद अपने दोनों हाथों से कवर को बाहर की तरफ यानी टिप की तरफ हल्के हाथों से खींचते हुए बाहर निकालें.

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पिलो कवर की रगड़ से पंखे पर जमी सारी सूखी धूल और गंदगी सीधे कवर के अंदर ही कैद हो जाएगी और कमरे में बिल्कुल भी नहीं उड़ेगी. इसी तरह पंखे की बाकी सभी ब्लेड्स को भी साफ कर लें.

अगर पंखे पर हल्की चिकनाई या जिद्दी दाग हैं तो एक कटोरी गुनगुने पानी में कुछ बूंदें डिशवॉश लिक्विड या शैंपू की मिलाएं.

अब एक माइक्रोफाइबर कपड़े को इस घोल में डुबोकर अच्छी तरह निचोड़ लें और उससे पंखे की ब्लेड्स को पोंछ लें.

अंत में एक सूखे साफ कपड़े से पंखे को अच्छी तरह पोंछकर सुखा लें. आपका पंखा बिल्कुल चमक उठेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका कमरा भी बिल्कुल गंदा नहीं होगा.

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