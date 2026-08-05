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मौसम में बड़ा बदलाव, 6 अगस्त को किन जिलों में होगी भारी बारिश? देखें IMD का अलर्ट

madhya pradesh weather: मध्य प्रदेश में मानसून का असर एक बार फिर गहराने लगा है. मौसम विभाग ने 6 अगस्त को लेकर प्रदेश भर में चेतावनी जारी की है. 6 अगस्त को शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड और पन्ना समेत 9 जिलों में भारी बारिश और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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MP के 9 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट.(File Photo:PTI)
MP के 9 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट.(File Photo:PTI)

मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने 6 अगस्त यानी गुरुवार के लिए प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, गरज-चमक और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है. यह अलर्ट 6 अगस्त सुबह 8:30 बजे से 7 अगस्त सुबह 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगा.

मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी भोपाल से सटे विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम के अलावा बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, कटनी, रीवा, पन्ना और छतरपुर सहित कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना है.

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

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मौसम विभाग ने शिवपुरी ग्वालियर, दतिया, भिंड, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना और छतरपुर में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज-चमक की चेतावनी दी है.

5 अगस्त को भी जारी था अलर्ट

इससे पहले 5 अगस्त के लिए जारी पूर्वानुमान में भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक, बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई थी. उस दिन भी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर-चंबल, नर्मदापुरम और विंध्य क्षेत्र के कई जिलों को अलर्ट में रखा गया था. वहीं ग्वालियर, दतिया, भिंड, सतना, पन्ना और छतरपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी.

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क्या असर पड़ सकता है?

मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. तेज बारिश के दौरान निचले इलाकों में जलभराव, कच्चे मकानों और पेड़ों को नुकसान, बिजली गिरने का खतरा तथा यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.

अगले 24 घंटे अहम

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी और सक्रिय मानसूनी तंत्र के कारण अगले 24 घंटे प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है. खासकर ग्वालियर-चंबल, विंध्य और मध्य भारत के जिलों में अधिक असर देखने को मिल सकता है.

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