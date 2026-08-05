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'अरे मेरी मदद करो... इसने मेरी कांवड़ खंडित कर दी', पुलिसकर्मी पर शराब पीकर कांवड़ खंडित करने का आरोप, वीडियो वायरल

हरिद्वार कांवड़ मेले के दौरान चंडी चौक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो में एक कांवड़िया पुलिसकर्मी पर कांवड़ खंडित करने और शराब पीने का आरोप लगाता दिखाई दे रहा है. पुलिस ने बताया कि श्रद्धालु को नई कांवड़ और गंगाजल उपलब्ध कराया गया. वहीं आरोपित हेड कांस्टेबल की मेडिकल जांच में नशे की पुष्टि नहीं हुई.

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कांस्टेबल पर कांवड़ खंडित करने का आरोप
कांस्टेबल पर कांवड़ खंडित करने का आरोप

हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक कांवड़िया जोर-जोर से चिल्लाते हुए लोगों से मदद मांगता दिखाई देता है. वह कहता है, अरे मेरी मदद करो, इसने मेरी कांवड़ खंडित कर दी. यह पुलिस वाला भाग रहा है. इसने दारू पी रखी है'. वीडियो में वह ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी पर कांवड़ खंडित करने और शराब पीने का आरोप लगाता नजर आता है. वीडियो में कांवड़िया आसपास मौजूद अन्य श्रद्धालुओं को भी मौके पर बुलाता है. देखते ही देखते वहां काफी संख्या में कांवड़िये इकट्ठा हो जाते हैं. इसी दौरान संबंधित पुलिसकर्मी वहां से तेजी से जाता हुआ दिखाई देता है. कांवड़िया लगातार पुलिसकर्मी पर शराब पीने का आरोप लगाता रहता है. वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया.

हरिद्वार के एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया कि यह घटना 4 अगस्त की रात करीब 8.45 बजे चंडी चौक पर हुई थी. उस समय एक कांवड़िया अपने गंतव्य की ओर जा रहा था. इसी दौरान उसकी कांवड़ का जल खंडित हो गया. इसके बाद श्रद्धालु ने वहां तैनात हेड कांस्टेबल पर नशा करने का आरोप लगाया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. एसपी सिटी ने बताया कि एडिशनल एसपी आशीष भारद्वाज ने संबंधित लोगों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया. श्रद्धालु के लिए दूसरी कांवड़ की व्यवस्था कराई गई. साथ ही पवित्र गंगाजल भी मंगवाकर उपलब्ध कराया गया. इसके बाद श्रद्धालु को उसके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया.

हेड कांस्टेबल पर लगा नशा करने का आरोप 

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इसके अलावा एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया कि हेड कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगाए गए थे. इसलिए उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया. मेडिकल जांच में नशा करने की पुष्टि नहीं हुई. पुलिस का कहना है कि आरोपों को गंभीरता से लेते हुए पूरी प्रक्रिया अपनाई गई और जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई. पुलिस के अनुसार हरिद्वार का चंडी चौक कांवड़ यात्रा का सबसे व्यस्त चौराहा है. यहां से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जाने वाले श्रद्धालु कनखल की ओर बढ़ते हैं.

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मेडिकल जांच में नहीं मिली नशे की पुष्टि

वहीं बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली और पीलीभीत जाने वाले कांवड़िये दूसरे मार्ग से आगे बढ़ते हैं. इसी कारण इस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. एसपी सिटी ने बताया कि सभी पुलिसकर्मियों को लगातार संयमित व्यवहार रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं. श्रद्धालुओं को भी यातायात व्यवस्था और निर्धारित मार्गों की जानकारी दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि उसका मुख्य उद्देश्य कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना है ताकि सभी श्रद्धालु सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकें.

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