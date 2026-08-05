Mumbai Style Pav Bhaji Recipe: बारिश में पाव भाजी खाने का है मन? घर पर बनाएं बिल्कुल मुंबई स्टाइल, स्वाद और रंग के लिए डालें ये 1 सीक्रेट पेस्ट

Mumbai Style Pav Bhaji Recipe: बाहर झमाझम पड़ती बारिश हो, आपके हाथ में गर्मागर्म पाव भाजी की प्लेट हो और ऊपर से मक्खन का बड़ा सा टुकड़ा... इससे बेहतर कॉम्बिनेशन शायद ही कोई हो. ये हसीन मौसम का मजा दोगुना कर देती है. मक्खन में सिके नरम पाव इसका स्वाद और भी बढ़ा देते हैं. क्या भी इस बारिश के मौसम में घर पर पाव भाजी बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो आप जरूर मुंबई स्टाइल पाव भाजी सर्च कर रहे होंगे. क्योंकि जब भी पाव भाजी की बाती आती है, तो लोगों को मुंबई का ख्याल आता है. मुंबई की पाव भाजी पूरे भारत में मशहूर है.



अगर आप भी घर पर बिल्कुल मुंबई स्टाइल पाव भाजी बनाना चाहते हैं, तो ये आसान रेसिपी आपके लिए है. इसकी सबसे खास बात है स्पेशल गार्लिक-चिली पेस्ट, जो भाजी को शानदार रंग और जबरदस्त स्वाद देता है. आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका.

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मुंबई स्टाइल पाव भाजी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स



भाजी के लिए

आलू

फूलगोभी

गाजर

मटर

शिमला मिर्च

टमाटर

(अपनी पसंद की अन्य सब्जियां भी डाल सकते हैं)

नमक स्वादानुसार

1/2 छोटा चम्मच हल्दी

जरूरत के अनुसार पानी

स्पेशल गार्लिक-चिली पेस्ट बनाने के लिए

10-12 लहसुन की कलियां

सूखी लाल मिर्च

1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच जीरा

थोड़ा सा चुकंदर (रंग के लिए)

थोड़ा पानी

स्वादानुसार नमक

भाजी का मसाला तैयार करने के लिए

2-3 बड़े चम्मच तेल

3-4 बड़े चम्मच मक्खन

1 छोटा चम्मच जीरा

बारीक कटा प्याज

बारीक कटी शिमला मिर्च

टमाटर की प्यूरी

नमक

हल्दी

धनिया पाउडर

लाल मिर्च पाउडर

पाव भाजी मसाला

कसूरी मेथी

जरूरत के अनुसार पानी

गार्निशिंग के लिए

हरा धनिया

मक्खन का क्यूब

कद्दूकस किया हुआ चीज़ (ऑप्शनल)

मक्खन में सेंके हुए पाव

बनाने का तरीका:

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1. सबसे पहले तैयार करें स्पेशल गार्लिक-चिली पेस्ट: सबसे पहले मिक्सर में लहसुन, सूखी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा, थोड़ा सा चुकंदर, नमक और पानी डालें. अब इसे पीसकर एकदम मुलायम पेस्ट बना लें. यही पेस्ट पाव भाजी को होटल जैसा स्वाद और गहरा लाल रंग देगा.

2. अब सभी सब्जियों को प्रेशर कुकर में डालें. इसमें नमक, हल्दी और जरूरत के अनुसार पानी मिलाएं. कुकर का ढक्कन बंद करके करीब 7 से 8 सीटी आने तक पकाएं. जब सब्जियां अच्छी तरह गल जाएं, तो मैशर की मदद से उन्हें अच्छी तरह मैश कर लें. अगर मैशर नहीं है तो हैंड मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

3. एक बड़ी कड़ाही में तेल और भरपूर मक्खन गर्म करें. मक्खन पिघलने के बाद जीरा डालें. अब तैयार किया हुआ गार्लिक-चिली पेस्ट डालकर मीडियम आंच पर तब तक भूनें, जब तक ये पेस्ट ना छोड़ दे.

4. इसके बाद बारीक कटा प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर की प्यूरी डालकर अच्छी तरह पकाएं. अब इसमें नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और पाव भाजी मसाला डालें और मसाले को अच्छी तरह भून लें.

5. अब इसमें मैश की हुई सब्जियां, कसूरी मेथी और जरूरत के अनुसार पानी डालकर अच्छी तरह मिला दें. भाजी को 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें ताकि सभी मसालों का स्वाद अच्छी तरह मिल जाए.

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ऐसे करें सर्व

गरमागरम पाव भाजी को प्लेट में निकालें. ऊपर से मक्खन का एक क्यूब रखें, हरा धनिया डालें और चाहें तो थोड़ा कद्दूकस किया हुआ चीज़ भी डाल सकते हैं. मक्खन में अच्छी तरह सेंके हुए गरम पाव के साथ सर्व करें.

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