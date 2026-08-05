टीम इंडिया को 2026 का टी20 वर्ल्ड जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव का एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में हैं. इस पोस्ट में उन्होंने अपने डेली रूटीन के कई फोटो शेयर किए. 2 फोटो में वो अपनी बेटी रिद्धिमा को दुलारते हुए नजर आए. वहीं एक फोटो में वो व्हाइट बोर्ड पर 'कर विश्वास' लिखते हुए नजर आए.
'कर विश्वास' लिखकर कर वह संभवत: यह साबित करते हुए नजर आए कि उनको टीम इंडिया में वापसी का अब भी पूरा भरोसा है. वैसे टी20 कप्तानी और टीम में जगह गंवाने के बाद सूर्यकुमार यादव लगातार बड़ा दिल दिखाते रहे हैं, उन्होंने हाल में एक पोस्ट में वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की थी.
सूर्या ने 5 अगस्त को जो पोस्ट शेयर किया, उसमें उन्होंने लिखा चैप्टर 12वां का सातवां भाग (नजर ना लगने के निशान वाला इमोजी भी शेयर किया ), आगे लिखा - जुलाई के कुछ फोटो...अनुशासन और रूटीन.
सूर्या ने इस पोस्ट के साथ कुछ फोटो भी शेयर किए. पहले फोटो में वो बेटी रिद्धिमा का हाथ पकड़े हुए दिख रहे हैं. दूसरे फोटो में वो 'रख विश्वास' लिखते हुए दिख रहे हैं. वहीं जिम में एक्सरसाइज करते हुए भी दिख रहे हैं, कुछ फोटो में वो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ नजर आ रहे हैं. वहीं एक और फोटो में बेटी को कंघी करते हुए भी नजर आ रहे हैं. यानी साफ है कि सूर्या फादरहुड को इंजॉय कर रहे हैं.
August 5, 2026
वहीं सूर्या के इस पोस्ट पर फैन्स भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं, एक फैन ने लिखा- सूर्या भाऊ जल्द से टीम में वापस आ जाओ.
ध्यान रहे सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी देविशा शेट्टी के घर 7 मई 2026 को एक बेटी का जन्म हुआ था, जिसका नाम उन्होंने रिद्धिमा रखा था. सूर्या की देविशा से 7 जुलाई 2016 को शादी हुई थी. दोनों की मुलाकात मुंबई के पोदार कॉलेज में हुई थी और लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी की थी.