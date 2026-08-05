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बस से यात्री को धक्का देकर पीटने का वीडियो वायरल, BMTC ने कंडक्टर को किया सस्पेंड, देखें Video

बेंगलुरु में BMTC बस के कंडक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह कथित तौर पर यात्री को बस से धक्का देकर मारपीट करता दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद BMTC ने कंडक्टर को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. जानें क्या है पूरा मामला?

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आरोपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हो रही है (फोटो-ITG)
आरोपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हो रही है (फोटो-ITG)

बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (BMTC) ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को गंभीरता से लेते हुए अपने एक कंडक्टर को निलंबित कर दिया है. वायरल वीडियो में ड्यूटी पर तैनात कंडक्टर कथित तौर पर एक यात्री को बस से धक्का देकर बाहर निकालता और उसके साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिली, जिसके बाद BMTC ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. फिलहाल कंडक्टर को जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह घटना 2 अगस्त की बताई जा रही है. हालांकि मामला तब सुर्खियों में आया, जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. वीडियो में दिखाई दे रही घटना को लेकर लोगों ने सवाल उठाए और परिवहन निगम से कार्रवाई की मांग की. इसके बाद BMTC ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आधिकारिक बयान जारी किया और कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी.

BMTC ने अपने बयान में कहा कि वायरल वीडियो में कंडक्टर द्वारा यात्री के साथ कथित दुर्व्यवहार और मारपीट दिखाई दे रही है. चूंकि इस वीडियो ने आम लोगों के बीच चिंता पैदा की है, इसलिए शुरुआती प्रशासनिक कदम के तौर पर संबंधित कंडक्टर को विभागीय जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है. निगम ने स्पष्ट किया कि यह निलंबन केवल निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए किया गया है और इससे जांच के अंतिम नतीजे प्रभावित नहीं होंगे. देखें वीडियो-

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BMTC ने बताया कि मामले की विस्तृत विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं. जांच के दौरान संबंधित कंडक्टर, पीड़ित यात्री और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जाएंगे. इसके अलावा यदि बस में CCTV कैमरे लगे होंगे तो उनकी फुटेज भी खंगाली जाएगी. जांच अधिकारी सभी उपलब्ध सबूतों और तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे.

परिवहन निगम ने दोहराया कि यात्रियों के साथ किसी भी तरह के दुर्व्यवहार, अभद्र व्यवहार या उनकी गरिमा, सुरक्षा और अधिकारों से समझौता करने वाले मामलों को लेकर उसकी 'जीरो टॉलरेंस' नीति है. BMTC का कहना है कि यदि विभागीय जांच में कंडक्टर पर लगे आरोप सही पाए जाते हैं तो सेवा नियमों के तहत उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. निगम ने यह भी कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सम्मान उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है.
 

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