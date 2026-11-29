How to Make Sprouts at Home: अंकुरित मूंग और चने सेहत के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं. इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को पोषण देने के साथ डाइजेशन को बेहतर रखने और पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करते हैं. यही वजह है कि लोग इन्हें हेल्दी डाइट के तौर पर डाइट में शामिल करना पसंद करते हैं. हालांकि, कई लोगों को घर पर सही तरीके से स्प्राउट्स बनाना नहीं आता.

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ऐसे में वो बाजार से पैकेट वाले स्प्राउट्स खरीद लेते हैं. लेकिन सही तरीका अपनाकर आप इन्हें घर पर भी आसानी से तैयार कर सकते हैं. घर पर बनाए गए स्प्राउट्स ताजे होते हैं और आप अपनी पसंद के हिसाब से इन्हें छोटा या लंबा अंकुरित कर सकते हैं. अगर आप भी बाजार से स्प्राउट्स खरीदते हैं तो इस बार घर पर मूंग और चने को अंकुरित करके देखें. आइए जानते हैं इन्हें बनाने का आसान तरीका.

मूंग और चने को रातभर भिगोएं

सबसे पहले मूंग और चने को अच्छी तरह 2-3 बार पानी से धो लें, ताकि उनमें मौजूद धूल और गंदगी निकल जाए. इसके बाद दोनों को अलग-अलग बर्तन में डालकर पानी भर दें. ध्यान रखें कि पानी अनाज से थोड़ा ऊपर तक होना चाहिए, क्योंकि भीगने के बाद मूंग और चने का आकार बढ़ जाता है. इन्हें लगभग 8-12 घंटे या रातभर भिगोकर रखें.

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पानी अच्छी तरह निकाल दें

सुबह मूंग और चने को पानी से निकालकर छलनी में डाल दें. कुछ देर छोड़ दें, ताकि उनका अतिरिक्त पानी पूरी तरह निकल जाए. अंकुरित करने से पहले पानी निकालना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा नमी से उनमें बदबू, फंगस या खराब होने की समस्या हो सकती है.

सूती कपड़े में बांधकर रखें

अब मूंग और चने को साफ और हल्के गीले सूती कपड़े में अलग-अलग बांध दें. आप चाहें तो इन्हें गीले कपड़े से ढकी छलनी में भी रख सकते हैं. इसके बाद इन्हें रसोई की किसी गर्म और अंधेरी जगह पर रख दें. ध्यान रखें कि इन्हें सीधी धूप में न रखें. मूंग में आमतौर पर 24 घंटे के अंदर छोटे अंकुर निकलने लगते हैं, जबकि चने को अंकुरित होने में 1-2 दिन लग सकते हैं.

बीच-बीच में पानी से धोते रहें

अंकुरित होने के दौरान मूंग और चने को दिन में 1-2 बार साफ पानी से धो सकते हैं. इससे वे ताजे बने रहते हैं. हालांकि, हर बार धोने के बाद पानी अच्छी तरह निकाल दें. अगर आपको छोटे और कुरकुरे स्प्राउट्स पसंद हैं तो छोटे अंकुर निकलते ही उनका इस्तेमाल कर सकते हैं.

स्प्राउट्स को सही तरीके से स्टोर करें

जब मूंग और चने अच्छी तरह अंकुरित हो जाएं तो उन्हें साफ और एयरटाइट डिब्बे में भरकर फ्रिज में रख दें. डिब्बे के नीचे एक साफ पेपर टॉवल रखने से अतिरिक्त नमी सोखने में मदद मिल सकती है. इन्हें आमतौर पर 3-4 दिनों के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए. स्प्राउट्स को फ्रीज करने से बचें, क्योंकि इससे उनका कुरकुरापन कम हो सकता है.

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स्प्राउट्स बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

अंकुरित अनाज तैयार करने के दौरान साफ-सफाई का खास ध्यान रखना जरूरी है. हमेशा साफ बर्तन और कपड़े का इस्तेमाल करें. अगर स्प्राउट्स से खट्टी या अजीब गंध आने लगे, वे चिपचिपे हो जाएं या उन पर फंगस दिखाई दे तो उन्हें बिल्कुल न खाएं. स्प्राउट्स को कच्चा खाने की बजाय हल्का पकाकर खाना ज्यादा सेफ हो सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए.

घर पर मूंग और चने के स्प्राउट्स बनाना बेहद आसान और किफायती है. इन्हें आप सलाद, चाट, पोहा या दूसरी डिशेज में मिलाकर खा सकते हैं. एक बार घर पर स्प्राउट्स बनाना सीख गए तो बार-बार बाजार से पैकेट खरीदने की जरूरत भी कम हो जाएगी.

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