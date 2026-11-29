भारत में अच्छी नौकरी और छह अंकों की सैलरी होने के बाद भी राजस्थान के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) ने दुबई जाने का फैसला किया. शुरुआती के दिनों में उन्हें जॉब के प्रेशर के साथ-साथ कई और परेशानियों से डील करना पड़ता था. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उन्हें नए देश में अकेलेपन, नौकरी की तलाश और घर की याद जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

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लेकिन तीन साल बाद उनकी जिंदगी काफी बदल चुकी है. आज वह दुबई की एक रियल एस्टेट कंपनी में फाइनेंस हेड हैं. इस दौरान उन्होंने अपनी पहली कार और घर भी खरीद लिया है. इस CA का नाम जय मेहता है. राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला के छोटे से गांव केरपुरा से आने वाले जय 26, नवंबर 2023 को दुबई पहुंचे थे. उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपने तीन साल के सफर के बारे में बताया.

ICICI बैंक से शुरू किया करियर

जय ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ICICI बैंक में क्रेडिट मैनेजर के तौर पर करियर शुरू किया. इसके बाद वह गुरुग्राम चले गए, जहां एक मल्टीनेशनल कंपनी में फाइनेंस एनालिस्ट के रूप में काम किया. भारत में अच्छी सैलरी और सुरक्षित नौकरी होने के बावजूद उन्होंने दुबई जाने का फैसला किया. जय के मुताबिक उन्हें ऐसी जगह जाना था, जहां पर उन्हें कोई नहीं जानता हो. लेकिन वह अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते थे और नए माहौल में खुद को आजमाना चाहते थे.

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दुबई में शुरुआती दिन रहे मुश्किल

जय ने बताया कि दुबई पहुंचने के शुरुआती 30 दिन उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में से थे. वह चार अनजान लोगों के साथ एक शेयरिंग अपार्टमेंट में रहते थे. शाकाहारी खाना ढूंढना भी उनके लिए आसान नहीं था. नौकरी की तलाश और नए शहर में अकेले रहने की वजह से कई बार उन्हें घर की याद सताती थी. उन्होंने बताया कि एक बार कैफे में अकेले बैठकर खाना खाते हुए वह रो पड़े थे.

उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि दुबई आने का फैसला सही था या नहीं. हालांकि, उनके नौकरी की तलाश बहुत लंबी नहीं चली थी. दुबई पहुंचने के 25 दिनों के भीतर ही उन्हें पहली नौकरी मिल गई. अब वह एक रियल एस्टेट कंपनी में फाइनेंस हेड के पद पर काम कर रहे हैं. उनकी जिम्मेदारी में कंपनी का फाइनेंस, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, टैक्स और नियमों का पालन जैसे काम शामिल हैं.

तीन साल में खरीदा पहला घर और कार

जय ने वीडियो में बताया कि दुबई में करियर के साथ उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के लक्ष्य भी पूरे किए. उनकी पत्नी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. जय के मुताबिक, दोनों ने मिलकर नियमित बचत और सही वित्तीय योजना के जरिए UAE में अपना पहला घर और कार खरीद लिया है. उन्होंने बताया कि वह दिखावे के लिए बेवजह खर्च करने से बचते थे. अच्छी लाइफस्टाइल बनाए रखने के साथ-साथ उन्होंने लगातार बचत की और अपने परिवार को भारत में आर्थिक मदद भी भेजते रहे.

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विदेश जाने वालों को दी ये सलाह

अब जैसे ही जय का ये वीडियो वायरल हुआ, लोग उनसे कई तरह के सवाल कर रहे हैं. जय ने विदेश में नौकरी तलाशने वाले भारतीयों को सलाह दी कि वे वहां जाने से पहले अपनी आर्थिक योजना अच्छी तरह बना लें. नए देश में शुरुआत करना आसान नहीं होता और यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि पहुंचते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा. उनके मुताबिक, विदेश में करियर बनाने के लिए धैर्य, लगातार मेहनत और जरूरत पड़ने पर शून्य से शुरुआत करने की तैयारी जरूरी है.

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