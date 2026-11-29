बिहार के रोहतास में पुलिस ने 50 हजार रुपये के इनामी धनजी पासी उर्फ मगहिया को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि उसके पास से एक देसी कट्टा, एक दोनाली बंदूक, चार कारतूस और तीन खोखे बरामद हुए हैं. बिहार के रोहतास में डकैती के एक मामले के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी. आखिरकार पुलिस को उसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मिली.

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इसके बाद रोहतास पुलिस की टीम ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया. उसकी पहचान धनजी पासी उर्फ पप्पू टिकरा उर्फ मगहिया के रूप में हुई है. मामला रोहतास जिले के दरिगांव थाना क्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक, बीते 8 नवंबर को एक डकैती की घटना हुई थी.

इस मामले में धनजी पासी की तलाश की जा रही थी. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. दरिगांव थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि धनजी पासी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में छिपा हुआ है. सूचना मिलते ही रोहतास पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई.

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टीम वाराणसी पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा, एक दोनाली बंदूक, चार कारतूस और तीन खोखे बरामद किए हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपी अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नामों से जाना जाता था.

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कहीं उसे धनजी पासी कहा जाता था, तो कहीं पप्पू टिकरा और मगहिया के नाम से उसकी पहचान थी. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ डकैती, हत्या, लूट और चोरी जैसे कई मामले दर्ज हैं. वह इन मामलों में पुलिस की तलाश में था.

सासाराम के एसडीपीओ-1 विप्लव कुमार ने बताया कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया था. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही थी. सूचना मिलने के बाद टीम बनाई गई और उसे वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. उसके खिलाफ दर्ज दूसरे मामलों को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है.

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