इंडियन इकोनॉमी (Indian Economy) के लिए गुड न्यूज है और खासतौर पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए खुशखबरी है. मौसम संबंधी तमाम चुनौतियों के बावजूद भी भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. दरअसल, देश में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड लेवल पर हुआ है और पैदावार 3785.38 लाख टन तक पहुंच गई है. प्रोडक्शन का ये आंकड़ा वित्तीय वर्ष 2024-25 के 3577.32 लाख टन उत्पादन की तुलना में 208.06 लाख टन अधिक है.

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चावल के मामले में चीन को पछाड़ा

लगातार दूसरे साल चावल उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दुनिया में पहले स्थान पर अपना कब्जा जमाया है. चावल का उत्पादन इस साल 1551.54 लाख टन रहा, जबकि वर्ष 2024-25 में यह 1501.84 लाख टन था. इस प्रकार चावल उत्पादन में 49.70 लाख टन की वृद्धि दर्ज की गई.

गेहूं उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर

भारत में गेहूं का भी बंपर प्रोडक्शन हो रहा है और इस साल ये 1220.64 लाख टन के हाई लेवल पर पहुंच गया और ये आंकड़ा इसे दुनिया में गेहूं उत्पादन की टॉप लिस्ट में दूसरे स्थान पर रखता है. बता दें कि इससे पिछले वर्ष के 1179.45 लाख टन गेहूं की पैदावार हुई थी, जिसके मुकाबले ताजा डेटा 41.19 लाख टन अधिक है.

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चावल और गेहूं के अलावा मक्का उत्पादन में भी जोरदार उछाल देखने को मिला. 2024-25 में 434.09 लाख टन मक्का उत्पादन के मुकाबले 2025-26 में उत्पादन बढ़कर 550.25 लाख टन हो गया. आंकड़ों के मुताबिक मक्का उत्पादन में सबसे अधिक 116.16 लाख टन की वृद्धि हुई. इसी तरह देश में दलहन उत्पादन वर्ष 2025-26 में बढ़कर 272.40 लाख टन हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 256.83 लाख टन था.

चुनौतियां बहुत, फिर भी आगे

देश में खाद्यान उत्पादन में आए उछाल में खरीफ प्रोडक्शन का अहम रोल रहा है, जो बीते पांच साल के औसल से आगे निकल गया है. बता दें कि खरीफ सीजन मौसम की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण रहा, अल नीनो की वापसी के कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून में देरी हुई और जून महीने में सामान्य से 35 से 40 प्रतिशत तक कम बारिश दर्ज की गई. इन चुनौतियों के बावजूद 2026-27 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1671.43 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले पांच वर्षों के औसत से 97.67 लाख टन अधिक है.

ये आंकड़े भी बताते हैं कैसे बने नए रिकॉर्ड

तिलहन उत्पादन 429.89 लाख टन से बढ़कर 432.55 लाख टन

मूंगफली उत्पादन में 12.29 लाख टन की वृद्धि

सरसों उत्पादन में 10.99 लाख टन की वृद्धि

मोटे और पोषक अनाज का उत्पादन 740.80 लाख टन

श्री अन्न का उत्पादन 172.09 लाख टन

मूंग का रिकॉर्ड उत्पादन 43.96 लाख टन

चना उत्पादन 125.13 लाख टन, तुअर उत्पादन 35.99 लाख टन

सोयाबीन उत्पादन 126.36 लाख टन

गन्ने का उत्पादन 5,037.29 लाख टन

कपास का उत्पादन 280.06 लाख गांठें

जूट व मेस्ता का उत्पादन 94.28 लाख गांठें

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