नौकरी की तलाश में लोग क्या कुछ नहीं करते. कोई कई किलोमीटर दूर इंटरव्यू देने जाता है, तो कोई अच्छी नौकरी पाने के लिए महीनों तैयारी करता है. लेकिन सोचिए, आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे हों और कंपनी का एचआर आपसे ही अपने लिए ड्रिंक खरीदने को कह दे. इतना ही नहीं, पैसे देने से मना करने पर आपका इंटरव्यू ही कैंसिल कर दिया जाए. चीन में एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है. महिला ने जब HR मैनेजर के लिए अपनी जेब से ड्रिंक खरीदने से इनकार किया, तो उसने इंटरव्यू को आगे बढ़ाने की बात कहकर रद्द कर दिया. इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

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एचआर मैनेजर ने इंटरव्यू से पहले की अजीब डिमांड

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला चीन के जियांग्सू प्रांत के कुनशान शहर में रहने वाली एक महिला वांग से जुड़ा है. महिला नौकरी की तलाश कर रही थीं. इसी दौरान उन्हें नौकरी देने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक कंपनी की वैकेंसी दिखाई दी. यह कंपनी शंघाई में स्थित है. नौकरी के लिए आवेदन करने के बाद महिला का इंटरव्यू तय हुआ. इसके लिए उन्हें कुनशान से शंघाई जाना था. इंटरव्यू से पहले उनकी कंपनी के एचआर मैनेजर लियू से चीनी मैसेजिंग ऐप वीचैट पर बातचीत हो रही थी.

इसी दौरान एचआर मैनेजर ने महिला से कहा कि वह उनके लिए एक ऐसी ड्रिंक खरीदकर लाएं, जिसमें कैफीन न हो. महिला को यह मांग थोड़ी अजीब लगी. उन्होंने एचआर मैनेजर से पूछा कि क्या कंपनी इस ड्रिंक का पैसा वापस करेगी? इस पर मैनेजर ने साफ कह दिया कि कंपनी इसके पैसे नहीं देगी.

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पैसे देने से मना किया तो इंटरव्यू ही कर दिया कैंसिल

महिला ने एचआर मैनेजर को बताया कि उन्हें ड्रिंक खरीदने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वह इंटरव्यू के बाद उन्हें ड्रिंक पिला सकती हैं. हालांकि, एचआर मैनेजर अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने इंटरव्यू से पहले ही ड्रिंक खरीदकर लाने को कहा. इस पर महिला ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें यह मांग सही नहीं लगती. उन्होंने मैनेजर से कहा कि इंटरव्यू से पहले इस तरह की उम्मीद करना ठीक नहीं है. महिला के इनकार के कुछ ही देर बाद एचआर मैनेजर ने उन्हें मैसेज किया कि उसे अचानक कुछ जरूरी काम मिल गया है, इसलिए इंटरव्यू को दूसरी तारीख पर करना पड़ेगा. इस तरह महिला बिना इंटरव्यू दिए ही वापस लौट गईं.

लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. एचआर मैनेजर ने महिला से यह भी कहा कि उनकी कंपनी आमतौर पर नौकरी के लिए आने वाले उम्मीदवारों के ड्रिंक का खर्च उठाती है. इसके साथ ही उसने कहा कि कंपनी ऐसे लोगों को नौकरी नहीं देती, जो छोटी-छोटी बातों पर हिसाब लगाते हैं और थोड़ा खर्च करने को तैयार नहीं होते.

महिला ने कंपनी से मांगा माफी और आने-जाने का खर्च

इस घटना से महिला काफी नाराज हुईं. उनका कहना था कि वह नौकरी के इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर से आई थीं, लेकिन कंपनी ने बिना किसी ठोस वजह के उनका इंटरव्यू रद्द कर दिया. इसके बाद महिला ने कंपनी को शिकायत भेजी. उन्होंने कंपनी से इस व्यवहार के लिए माफी मांगने और इंटरव्यू देने आने-जाने में हुए खर्च की भरपाई करने की मांग की. हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. बाद में महिला ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी साझा कर दी. देखते ही देखते उनकी पोस्ट चीन के कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई. रिपोर्ट के मुताबिक, इस पोस्ट को 7 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया.

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नौकरी देने वाले प्लेटफॉर्म ने कंपनी पर लिया एक्शन

मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने भर्ती करने वाले प्लेटफॉर्म जिपीन डॉट कॉम पर कंपनी की शिकायत की. लोगों ने एचआर मैनेजर के व्यवहार पर सवाल उठाए और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इसके बाद प्लेटफॉर्म ने कंपनी का जॉब विज्ञापन हटा दिया और उसके भर्ती करने के अधिकार पर रोक लगा दी. प्लेटफॉर्म की तरफ से कहा गया कि कंपनी ने नौकरी के लिए आवेदन करने वाले लोगों के सामने अनुचित शर्तें रखीं और उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया. यह प्लेटफॉर्म के नियमों का उल्लंघन है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- अच्छा हुआ नौकरी नहीं मिली

इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने एचआर मैनेजर और कंपनी की जमकर आलोचना की. कई यूजर्स ने कहा कि अगर कोई कंपनी इंटरव्यू के दौरान ही उम्मीदवार के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, तो वहां नौकरी करने के बाद कर्मचारियों के साथ कैसा बर्ताव होता होगा. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि किसी भी कंपनी का चेहरा होता है. अगर वही उम्मीदवारों की इज्जत नहीं करता, तो कंपनी के काम करने के तरीके पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

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चीन के मीडिया संस्थान डज हॉन्ग डेली ने भी इस मामले पर टिप्पणी की. उसका कहना था कि इंटरव्यू का मकसद उम्मीदवार को दबाव में लाना या उसे अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करना नहीं है. यह कंपनी और उम्मीदवार दोनों के लिए एक-दूसरे को समझने का मौका होता है. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि नौकरी देने वाली कंपनियों को क्या उम्मीदवारों से इस तरह की निजी मांग करने का अधिकार होना चाहिए? आखिर इंटरव्यू में उम्मीदवार की योग्यता और अनुभव देखा जाना चाहिए या फिर यह भी कि वह एचआर मैनेजर को अपनी जेब से ड्रिंक खरीदकर पिला सकता है या नहीं?

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