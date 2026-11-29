Places to Visit in Jaisalmer: सर्दियों का मौसम घूमने-फिरने के लिए अच्छा माना जाता है. इस दौरान अगर आप किसी ऐसी जगह जाने का प्लान बना रहे हैं, जहां इतिहास, खूबसूरत नजारे और रोमांच, तीनों का मजा मिले तो राजस्थान का जैसलमेर आपके लिए बेस्ट हो सकता है. सर्दियों में यहां का मौसम सुहावना रहता है, जिससे रेगिस्तान की सैर करना और ऐतिहासिक जगहों को घूमना आसान हो जाता है. यहां आप सुनहरी रेत के टीलों पर ऊंट की सवारी कर सकते हैं, पुराने किलों और हवेलियों की खूबसूरती देख सकते हैं और शाम को राजस्थानी लोक संगीत का आनंद ले सकते हैं. अगर आप भी इस सर्दी जैसलमेर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहां की इन 10 खूबसूरत जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल करना न भूलें.

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जैसलमेर किला (सोनार किला)

जैसलमेर की सबसे मशहूर जगहों में से एक सोनार किला है. इसे जैसलमेर किले के नाम से भी जाना जाता है. पीले बलुआ पत्थर से बना यह किला धूप में सुनहरे रंग का दिखाई देता है. इसकी खास बात यह है कि किले के अंदर आज भी लोग रहते हैं. यहां पुराने मंदिर, दुकानें और गलियां देखने को मिलती हैं. किले से पूरे शहर का खूबसूरत नजारा भी दिखाई देता है.

पटवों की हवेली

अगर आपको पुरानी इमारतें और वास्तुकला देखना पसंद है तो पटवों की हवेली जरूर जाएं. यह पांच हवेलियों का समूह है जो अपनी बारीक नक्काशी और खूबसूरत झरोखों के लिए मशहूर है. यहां की दीवारों और खिड़कियों पर की गई कारीगरी देखने लायक है.

नथमल की हवेली

नथमल की हवेली जैसलमेर की खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों में शामिल है. इसका निर्माण दो वास्तुकार भाइयों ने किया था. हवेली की दीवारों पर हाथी, फूल और दूसरी आकृतियों की शानदार नक्काशी देखने को मिलती है. इसकी बनावट और कारीगरी पर्यटकों को आकर्षित करती है.

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कुलधरा गांव

कुलधरा जैसलमेर के पास स्थित एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी गांव है. यह गांव लंबे समय से वीरान पड़ा है. यहां पुराने घरों के खंडहर और सुनसान गलियां देखने को मिलती हैं. गांव से जुड़ी कई कहानियां और लोककथाएं भी मशहूर हैं. इतिहास और रहस्य में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को यह जगह पसंद आ सकती है.

सलीम सिंह की हवेली

सलीम सिंह की हवेली अपनी अनोखी बनावट के लिए जानी जाती है. इसकी छत मोर के आकार जैसी दिखाई देती है और बालकनियों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है. हवेली की वास्तुकला राजस्थान की पुरानी कारीगरी की झलक दिखाती है.

गड़ीसर झील

जैसलमेर घूमने जाएं तो गड़ीसर झील देखना न भूलें. यह झील चारों तरफ से मंदिरों, छतरियों और खूबसूरत इमारतों से घिरी हुई है. यहां आप बोटिंग कर सकते हैं और शांत माहौल में कुछ समय बिता सकते हैं. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय झील का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है.

सम सैंड ड्यून्स

रेगिस्तान का असली अनुभव लेना चाहते हैं तो सम सैंड ड्यून्स जा सकते हैं. यहां दूर-दूर तक फैले रेत के ऊंचे टीले देखने को मिलते हैं. आप यहां ऊंट की सवारी, जीप सफारी और रेगिस्तान में कैंपिंग का मजा ले सकते हैं. शाम के समय लोक संगीत और राजस्थानी नृत्य का आनंद भी ले सकते हैं.

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बड़ा बाग

बड़ा बाग जैसलमेर के शासकों की याद में बनवाई गई छतरियों के लिए जाना जाता है. यहां पीले पत्थर से बनी कई खूबसूरत छतरियां देखने को मिलती हैं. यह जगह फोटोग्राफी और सूर्यास्त का नजारा देखने के लिए भी अच्छी है.

व्यास छतरी

व्यास छतरी अपनी खूबसूरत राजस्थानी वास्तुकला के लिए मशहूर है. यहां पीले बलुआ पत्थर से बनी छतरियां देखने को मिलती हैं. ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां से जैसलमेर शहर और आसपास के इलाकों का सुंदर नजारा दिखाई देता है. शाम के समय यहां घूमना अच्छा अनुभव हो सकता है.

लोद्रवा जैन मंदिर

जैसलमेर से कुछ दूरी पर स्थित लोद्रवा जैन मंदिर अपनी खूबसूरत नक्काशी और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है. मंदिर की दीवारों और प्रवेश द्वार पर बारीक कारीगरी देखने को मिलती है. यहां का शांत माहौल और प्राचीन वास्तुकला पर्यटकों को आकर्षित करती है.

जैसलमेर की ट्रिप कितने दिन में पूरी होगी?

अगर आप जैसलमेर की सभी प्रमुख जगहों को आराम से घूमना चाहते हैं तो 3 से 4 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं. पहले दिन जैसलमेर किला, पटवों की हवेली, नथमल की हवेली और सलीम सिंह की हवेली देख सकते हैं. दूसरे दिन गड़ीसर झील, बड़ा बाग और व्यास छतरी घूमने का प्लान बनाएं. तीसरे दिन सम सैंड ड्यून्स जाकर ऊंट की सवारी, जीप सफारी और रेगिस्तान में कैंपिंग का मजा ले सकते हैं. अगर आपके पास एक दिन और है, तो कुलधरा गांव और लोद्रवा जैन मंदिर भी घूम सकते हैं. इस तरह आप बिना ज्यादा भागदौड़ के जैसलमेर की खूबसूरती और यहां के इतिहास को करीब से देख पाएंगे.

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