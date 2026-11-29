Apple के प्रीमियम iPhone खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता. खासकर जब बात Pro मॉडल की हो, तो इसकी कीमत देखकर कई लोग खरीदने का प्लान टाल देते हैं. लेकिन अगर आप iPhone 17 Pro खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी डील सामने आई है. Flipkart पर यह फोन कुछ खास ऑफर्स के साथ 80 हजार रुपये से भी कम कीमत में मिल रहा है.

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यहां एक बात समझना जरूरी है. फोन की कीमत सीधे 80 हजार रुपये से कम नहीं हुई है, बल्कि एक्सचेंज और बैंक ऑफर मिलाकर इसकी प्रभावी कीमत कम हो रही है.

Flipkart पर कितनी है iPhone 17 Pro की कीमत?

Apple iPhone 17 Pro के 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Flipkart पर 1,30,900 रुपये लिस्टेड है. इस फोन की शुरुआती लिस्टिंग कीमत 1,34,900 रुपये थी. यानी प्लेटफॉर्म पर पहले से ही 4,000 रुपये की सीधी छूट मिल रही है.

यह डील फोन के Deep Blue कलर ऑप्शन पर दिखाई गई है. इसके बाद एक्सचेंज और बैंक ऑफर का फायदा लेकर इसकी कीमत और कम की जा सकती है.

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पुराना फोन देने पर मिलेगी ₹47,450 तक की छूट

इस डील का सबसे बड़ा फायदा एक्सचेंज ऑफर में मिल रहा है. Flipkart पर पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने पर 47,450 रुपये तक की छूट दी जा रही है. यह पूरी छूट हर पुराने फोन पर नहीं मिलेगी. अधिकतम 47,450 रुपये का एक्सचेंज डिस्काउंट Apple iPhone 15 Pro Max को एक्सचेंज करने पर दिखाया गया है.

आपके पुराने फोन की कीमत उसकी कंडीशन, मॉडल और काम करने की स्थिति के आधार पर तय होगी. इसलिए जरूरी नहीं कि हर ग्राहक को इतनी ही एक्सचेंज वैल्यू मिले.

ICICI बैंक कार्ड से भी मिलेगा डिस्काउंट

एक्सचेंज ऑफर के अलावा ICICI बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 4,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल रही है. इसके साथ ही 7 रुपये का SuperCoin बेनिफिट भी लिस्टेड है.

इन सभी ऑफर्स को मिलाने के बाद iPhone 17 Pro की प्रभावी कीमत 79,443 रुपये हो जाती है. यानी ग्राहक इसे 80 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं.

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खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

ध्यान देने वाली बात है कि 79,443 रुपये इस फोन की सामान्य कीमत नहीं है. यह कीमत अधिकतम एक्सचेंज वैल्यू, ICICI बैंक डिस्काउंट और SuperCoin बेनिफिट को मिलाकर दिखाई गई है.

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अगर आपके पास iPhone 15 Pro Max नहीं है या आपका पुराना फोन अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो आपको कम एक्सचेंज वैल्यू मिल सकती है. ऐसे में फोन की फाइनल कीमत भी बढ़ जाएगी. इसलिए ऑर्डर करने से पहले Flipkart पर अपने पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू और बैंक ऑफर की शर्तें जरूर चेक कर लें.

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