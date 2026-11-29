बिहार के दरभंगा से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है. सकतपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर दरगाह टोला में एक पिता ने कथित तौर पर अपने ही पांच साल के मासूम बेटे की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी. बच्चे की चीख सुनकर उसे बचाने दौड़ी मां पर भी आरोपी ने जानलेवा हमला कर दिया. मां की गर्दन पर वार करने के बाद आरोपी ने खुद की गर्दन भी काट ली और जान देने की कोशिश की. इस वारदात में मासूम की मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता गंभीर रूप से घायल हैं.

और पढ़ें

मृतक बच्चे की पहचान आर्यन कुमार (5) के रूप में हुई है. वहीं, घायल मां रूबी कुमारी और आरोपी पिता अरुण चौपाल को इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (DMCH) में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

बच्चे की चीख सुनकर बचाने पहुंची मां, उस पर भी किया हमला

स्थानीय लोगों के मुताबिक अरुण चौपाल ने धारदार हथियार से अपने मासूम बेटे पर हमला किया और उसका गला काट दिया. बच्चे की चीख-पुकार सुनकर मां रूबी कुमारी उसे बचाने पहुंचीं, लेकिन आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया. उनकी गर्दन पर वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ीं. इसके बाद आरोपी ने अपनी गर्दन पर भी वार कर लिया.

Advertisement

खून से लथपथ मिला मासूम का शव, FSL ने जुटाए सबूत

घटना की सूचना मिलते ही SDPO बासुकीनाथ झा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. घटनास्थल पर पांच साल के आर्यन का शव खून से लथपथ पड़ा था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घायल दंपति को तत्काल DMCH पहुंचाया गया. FSL की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए.

आखिर क्यों पिता ने उठाया इतना खौफनाक कदम?

इस वारदात के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है. पुलिस के मुताबिक, परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है. अरुण चौपाल और रूबी कुमारी की शादी करीब 10-12 साल पहले हुई थी. फिलहाल दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और बयान देने की स्थिति में नहीं हैं.

SDPO बासुकीनाथ झा ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अरुण चौपाल ने ही अपने बेटे की हत्या की और पत्नी पर हमला करने के बाद खुद को भी घायल कर लिया. दोनों के बयान दर्ज होने के बाद घटना की असली वजह सामने आ सकेगी. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----