Bigg Boss 20, Weekend ka Vaar: Ohh My God...इस हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान खान का गुस्सा देखकर फैंस के होश ही उड़ गए. सलमान ने इस बार कुछ घरवालों की ऐसी क्लास लगाई कि कुछ पल के लिए देखने वालों की भी सांसें थमी रह गईं. सलमान के निशाने पर इस बार स्काउट ओपी, गुल्लू और कनिका मान रहे.

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स्काउट पर क्यों फूटा गुस्सा?

दरअसल, हाल ही के एपिसोड में स्काउट ओपी अपनी बहन लव गिल के लिए गुल्लू से भद्दी बातें करते दिखे थे. स्काउट ने ये भी कहा था कि लव गिल ने उन्हें अपने झांसे में फंसा लिया था. वो उनके अंडरगार्मेंट्स तक धोती थीं. 30 सेकंड्स तक लगातार उन्हें टिकटिकी बांधकर देखती रहती थीं, जिस वजह से उनके अंदर भी कुछ-कुछ होने लगा था.

सलमान ने सभी घरवालों को स्काउट और गुल्लू की इन भद्दी बातों की क्लिप भी दिखाई, जिसके बाद लव गिल फूट-फूटकर रोने लगीं. लव के आंसू नहीं रुके. आम्रपाली दुबे और कनिका मान, लव गिल को संभालते हुए दिखाई दिए.

गुस्से से गरजे सलमान खान

लेकिन बहन बोलने के बाद नेशनल टीवी पर लव गिल के किरदार पर लांछन लगाने के लिए सलमान ने स्काउट ओपी की जमकर क्लास लगाई. रविवार के एपिसोड के प्रोमो वीडियो में सलमान गुस्से से स्काउट पर गरजते दिखे. सलमान का गुस्सा देखकर हर कोई सहमा नजर आया.

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सलमान ने फुल एग्रेशन में स्काउट को लताड़ते हुए कहा- आपने लव के बारे में क्या-क्या बोला है. लव की बलि चढ़ा दी. पूरा बिल लव पर फाड़ दिया. इसके पीछे आपका मकसद क्या था, हमें नहीं पता. शायद आप लोगों की नजरों में खुद को क्लीन चिट देना चाहते थे कि आपको रिझाया गया था.

प्रोमो वीडियो में सलमान गुस्से से आगे बोलते हुए नजर आए- भाई-बहन के रिश्ते का मतलब क्या है...आपको पता भी है. जब मैंने ये देखा तो मैं हैरान रह गया. इसे कैरेक्टर शेमिंग बोलते हैं.

man this promo is so traumatising to even watch. never have i seen love like this or salman like this. thank u salman for taking stand for women atlast. #BiggBoss #LoveGill #BiggBoss20 https://t.co/8FwwpZJQ5B — Dev Shukla (@DevShuklaKeher) November 28, 2026

हालांकि, सलमान के इतना कहने और क्लिप दिखाने के बाद भी स्काउट खुद को डिफेंड करते दिखे. लेकिन स्काउट की इस हरकत पर सलमान का और भी ज्यादा गुस्सा फूट पड़ा. सलमान चिल्लाते हुए बोले- ऐसा ही है. तुमने लव की छवि को बर्बाद कर दिया है.

लेकिन स्काउट, सलमान की इस बात से सहमत नहीं हुए, जिसपर एक्टर और ज्यादा भड़क गए और बोले- क्या यह बातचीत मैंने की है? यह बातचीत तुमने और गुल्लू ने की है. उस लड़की का तुम पर इतना असर पड़ा है कि तुम अपना खेल ही भूल गए हो. सलमान चिल्लाते हुए आगे बोले- क्या आवाज ऊंची करके मैंने अभी तक बात की है? अगर इस वक्त नहीं करता तो धिक्कार है मुझपर...लानत है.

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धमाकेदार रहा वीकेंड का वार

सलमान खान को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर फैंस के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि अब ऐसे कम ही मौके होते हैं, जब सलमान कंटेस्टेंट्स को इतनी बुरी तरह लताड़ लगाते हैं. कुल-मिलाकर इस बार शनिवार का एपिसोड काफी धमाकेदार रहा. अब रविवार के एपिसोड में आगे क्या होता है....सलमान, स्काउट और गुल्लू पर और कितना बरसते हैं...ये देखने वाली बात होगी.



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