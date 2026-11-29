ईरान ने जंग के शुरुआती दिनों में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फोर्सेस के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल किया.

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'द वॉशिंगटन पोस्ट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च की शुरुआत में इसका पता चला, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू किए और तेहरान ने रीजन में मौजूद अमेरिकी बेस पर जवाबी कार्रवाई की.

बताया जा रहा है कि गर्मियों के दौरान डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ को सौंपे गए एक क्लासिफाइड वॉर अपडेट में कमांड एंड कंट्रोल और अटैक ड्रोन ऑपरेशंस की निगरानी के लिए ईरान की ओर से इस सर्विस के इस्तेमाल का जिक्र था.

वहीं, पेंटागन प्रवक्ता किंग्सले विल्सन ने कहा कि डिपार्टमेंट को इस विषय पर सेक्रेटरी के ऑफिस को भेजी गई यूएस सेंट्रल कमांड की किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है और उन्होंने इस बात पर कमेंट करने से इनकार कर दिया कि ईरान ने स्टारलिंक का इस्तेमाल किया था या नहीं.

1 मार्च को कुवैत के पोर्ट शुआइबा स्थित एक मिलिट्री फैसिलिटी पर हुए ईरानी ड्रोन स्ट्राइक में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी. हालांकि, यह साफ नहीं हो सका है कि उस हमले के लिए स्टारलिंक का इस्तेमाल हुआ था या नहीं, और पेंटागन ने भी अपनी जांच के नतीजे सार्वजनिक नहीं किए हैं.

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रिपोर्ट में बताया गया है कि मस्क इस बात से नाराज थे कि अमेरिकी सेना ने जमीनी इस्तेमाल के लिए बने सब्सक्रिप्शन के तहत ड्रोन ऑपरेशंस के लिए स्पेसएक्स की मिलिट्री सैटेलाइट सर्विस 'स्टारशील्ड' का इस्तेमाल किया था.

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ट्रंप के सहयोगी सैन्य ठिकानों में किए गए शिफ्ट

इस बीच बताया जा रहा है कि अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के करीब 6 कैबिनेट सदस्य वॉशिंगटन डीसी में सुरक्षित सैन्य आवासों में रहने चले गए हैं. यह कदम घरेलू राजनीतिक हिंसा और विदेशी दुश्मनों, खासकर ईरान से मिल रही धमकियों के बीच उठाया गया है. एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी ऐसे सैन्य आवासों में शिफ्ट किया गया है.

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