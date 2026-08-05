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Homemade Peanut Oil: बिना किसी मशीन के घर पर ही निकालें 100% शुद्ध 'मूंगफली का तेल', जानिए आसान देसी तरीका

Homemade Peanut Oil: क्या आप भी बाजार के तेल की शुद्धता को लेकर परेशान रहते हैं? अगर हां, तो अब बिना किसी महंगी मशीन के घर पर ही सूखी मूंगफली और मिक्सर की मदद से शुद्ध मूंगफली का तेल तैयार निकाल सकते हैं. ये तेल पूरी तरह से शुद्ध होगा और आप 1 किलो मूंगफली से 400 ग्राम तेल निकाल पाएंगे.

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मूंगफली का तेल अक्सर लोग व्रत में सब्जी बनाने से लेकर तलने तक के लिए करते हैं. (Photo: ITG)
मूंगफली का तेल अक्सर लोग व्रत में सब्जी बनाने से लेकर तलने तक के लिए करते हैं. (Photo: ITG)

Homemade Peanut Oil: आज के समय में सबसे बड़ी चिंता सिर्फ स्वाद की नहीं, बल्कि खाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों की शुद्धता की भी है. आप बाजार में मिलने वाली महंगी से महंगी चीज की शुद्धता की गारंटी नहीं ले सकते हैं. फिर चाहे वो घी हो या फिर सरसों से लेकर मूंगफली का तेल.  तेल को लेकर लोगों के मन में अक्सर मिलावट और क्वालिटी को लेकर सवाल रहते हैं. ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाला तेल पूरी तरह शुद्ध और ताजा हो, तो आपके लिए अच्छी खबर है. आज हम आपको व्रत में इस्तेमाल किया जाने वाले मूंगफली का तेल घर पर निकालना सिखाने वाले हैं.

खास बात ये है कि घर पर मूंगफली का तेल निकालने के लिए आपको किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ सूखी मूंगफली और मिक्सर की मदद से आप घर पर ही शुद्ध मूंगफली का तेल तैयार कर सकते हैं. इस तेल को आप ना केवल रोजाना, बल्कि व्रत के दौरान बनने वाले पकवानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे मजेदार बात यह है कि तेल निकालने के बाद बचा हुआ मूंगफली का चूरा भी बेकार नहीं जाता. आप इस तैल को बहुत ही आसानी से सावन के महीने में पड़ने वाले व्रतों में इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए जानते हैं घर पर आसानी से कैसे निकालें मूंगफली का तेल.

व्रत में भी क्यों पसंद किया जाता है मूंगफली का तेल?
मूंगफली का तेल हल्के स्वाद और अच्छी स्मोकिंग पॉइंट की वजह से तलने-भूनने के लिए अच्छा माना जाता है. कई लोग नवरात्र, एकादशी और अन्य व्रतों में मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करते हैं. अगर ये घर का बना और शुद्ध हो तो इसकी क्वालिटी पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं.

घर पर मूंगफली का तेल निकालने के लिए क्या चाहिए?

  • 1 किलो छिली हुई सूखी मूंगफली
  • मिक्सर ग्राइंडर
  • गर्म पानी
  • छलनी या सूती कपड़ा
  • बड़ा बर्तन

बनाने का तरीका:

1. मूंगफली का तेल निकालने के लिए सबसे पहले कड़ाही में मूंगफली के दानों को धीमी आंच पर हल्का भून लें. जब दानों का छिलका ढीला होने लगे तो गैस बंद कर दें. ठंडा होने पर हाथों या कपड़े की मदद से छिलका अलग कर लें. थोड़ा-बहुत छिलका रह जाए तो कोई परेशानी नहीं है.

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2. अब मूंगफली को मिक्सर में डालकर पीसें. शुरुआत में ये पाउडर जैसी बनेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद लगातार पीसने पर इसमें मौजूद नेचुरल तेल बाहर आने लगेगा और मिश्रण हल्का चिपचिपा दिखाई देगा. इसी तरह सारी मूंगफली पीस लें.

3. अब थोड़ा-थोड़ा गर्म पानी डालते हुए इस मिश्रण को आटे की तरह गूंथें. जल्दबाजी में सारा पानी एक साथ न डालें. हाथों से लगातार मसलने पर मूंगफली अपना तेल छोड़ने लगेगी. जितना अच्छी तरह मसलेंगे, उतना ज्यादा तेल निकलने में मदद मिलेगी.

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4. अब इस मिश्रण को सूती कपड़े या बारीक छलनी में डालकर अच्छी तरह निचोड़ लें. जो तेल निकले उसे अलग बर्तन में इकट्ठा करें. अगर जरूरत लगे तो बचे हुए मिश्रण में थोड़ा और पानी मिलाकर दोबारा निचोड़ सकते हैं.

1 किलो मूंगफली से कितना तेल निकल सकता है?
अगर प्रोसेस सही तरीके से की जाए तो 1 किलो मूंगफली से लगभग 300 से 400 ग्राम तक तेल निकाला जा सकता है. हालांकि तेल की मात्रा मूंगफली की किस्म, उसमें मौजूद नेचुरल ऑयल और निकालने के तरीके पर निर्भर करता है.

बचे हुए चूरे को फेंकें नहीं
तेल निकालने के बाद बचा हुआ मूंगफली का चूरा भी काफी काम का होता है. इसमें गुड़ या चीनी और भुने हुए तिल मिलाकर स्वादिष्ट लड्डू बनाए जा सकते हैं. चाहें तो इससे बर्फी या दूसरी मिठाइयां भी तैयार की जा सकती हैं.

ध्यान रखने वाली बातें

  • मूंगफली को तेज आंच पर न भूनें, इससे स्वाद बदल सकता है.
  • पानी हमेशा थोड़ा-थोड़ा करके ही डालें.
  • तेल निकालने के बाद उसे साफ और सूखी कांच की बोतल में भरकर रखें.
  • लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए तेल को ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें.
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