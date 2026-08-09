VIDEO: पहले कान पकड़कर भगवान से मांगी माफी, फिर दानपेटी से उड़ा ले गए नकदी

नागपुर में एक ऐसी चोरी का खुलासा हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां चोर पहले एक मंदिर पहुंचे, फिर भगवान के सामने कान पकड़कर चोरी की माफी मांगी और दानपेटी का ताला तोड़कर नकदी लेकर फरार हो गए. लेकिन कहते हैं ना... भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं. चोरी के बाद भाग रहा एक आरोपी सड़क हादसे का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गया, जबकि दूसरा आरोपी पुलिस की सिंबा प्रणाली की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया.

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27 जुलाई को चोरी की वारदात को दिया था अंजाम

जानकारी के अनुसार नागपुर के मालधक्का परिसर स्थित शीतला माता मंदिर और शिव मंदिर में 27 जुलाई की रात दो चोरों ने दानपेटियों के ताले तोड़कर नकदी चुरा ली. पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. फुटेज में दोनों चोर चोरी से पहले भगवान के सामने कान पकड़कर माफी मांगते दिखाई दिए और फिर बेखौफ होकर चोरी को अंजाम दिया.

वारदात के बाद एक आरोपी जयनीत चौरे छत्तीसगढ़ में रिश्तेदार के यहां छिपने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में सड़क हादसे का शिकार हो गया. हादसे में उसकी टांग टूट गई और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. वहीं नागपुर पुलिस ने अपने सिंबा सॉफ्वेयर सिस्टम की मदद से दूसरे आरोपी वंश मेश्राम को शहर के जरीपटका इलाके से गिरफ्तार कर लिया.

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शराब के आदी हैं दोनों आरोपी

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी शराब के आदी हैं और शराब पीकर हंगामा करने के कई मामलों में पहले से पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज थे. इसी रिकॉर्ड और सिंबा सॉफ्टवेयर प्रणाली की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही. फिलहाल वंश मेश्राम को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि जयनीत चौरे नामक दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम छत्तीसगढ़ रवाना हो चुकी है.

मुकुंद कवाडे, सीनियर इंस्पेक्टर, लकड़गंज पुलिस थाना पुलिस ने बताया कि मंदिर में चोरी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि दूसरा आरोपी सड़क हादसे में घायल में हुआ है. मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

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