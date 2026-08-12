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मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना: उत्तराखंड में छात्रों को मिलेगी फ्री ऑनलाइन कोचिंग

पहाड़ और दूरदराज के इलाकों में रहकर सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब और आसान होने जा रहा है. धामी सरकार की 'मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026' के जरिए राज्य के छात्रों को घर बैठे ही देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग और बेहतरीन स्टडी मटीरियल मिलेगा.

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प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ी योजना
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ी योजना

उत्तराखंड सरकार राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कराने के लिए 'मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026' शुरू करने जा रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस योजना को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं और जल्द ही इसका आधिकारिक उद्घाटन किया जाएगा.

इस योजना का मुख्य मकसद युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टडी मटीरियल और सही मार्गदर्शन देना है, ताकि वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकें.

यह योजना उत्तराखंड के सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के छात्रों के लिए शुरू की जा रही है, जिसके तहत उन्हें UPSC, राज्य PSC, CDS, बैंकिंग, रेलवे और SSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की बिल्कुल मुफ़्त ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी. इसके साथ ही, CAT, MAT, GATE, NET और CSIR-NET जैसी उच्च शिक्षा और पात्रता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को भी इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा.

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Abhijeet Dipke
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घर बैठे होगा पढाई

योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को घर बैठे बेहतर कोचिंग और मार्गदर्शन उपलब्ध होगा. खासतौर पर दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह पहल महत्वपूर्ण साबित होगी, इससे आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण महंगी कोचिंग का लाभ नहीं उठा पाने वाले छात्रों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का मौका मिलेगा.

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मुख्यमंत्री धामी द्वारा योजना के शुभारंभ के लिए जल्द ही डेट फाइनल किया जाएगा. इसकी शुरुआत के साथ ही योजना के तहत छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू होगी.

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