Gen-अल्फा के चक्काजाम ने बदलवा दिया फैसला! बेटियों के आगे झुके बस मालिक, घटाना पड़ा बढ़ा हुआ किराया

MP News: विदिशा जिले के सिरोंज कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं के प्रदर्शन के बाद बस किराए में कमी आ गई है. 12 अगस्त को हुए विरोध के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों से स्कूल आने-जाने वाली छात्राओं को पुराने किराए पर सुविधा मिलेगी.

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दरअसल, 12 अगस्त को छात्राओं ने सिरोंज बस स्टैंड पर करीब 30 मिनट तक प्रदर्शन किया था. उनका कहना था कि बढ़ा हुआ किराया उनके परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहा है और कई छात्राओं की पढ़ाई पर भी असर पड़ सकता है. प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने नारे भी लगाए थे, जिनके वीडियो सोशल मीडिया और इलाके में चर्चा का बड़ा कारण बने.

मामला बढ़ा तो SDM ओम नारायण बड़कुल मौके पर पहुंचे और छात्राओं से बात की. उन्होंने बस संचालकों से चर्चा कर समाधान का भरोसा दिया था. अब प्रशासन की पहल के बाद बस संचालकों ने अपना फैसला वापस लेते हुए किराया कम कर दिया है. इससे उन छात्राओं को सीधी राहत मिली है, जो रोजाना गांवों से सिरोंज पढ़ने आती-जाती हैं.

SDM ने इस पूरे मामले पर साफ कहा कि छात्राओं की सुविधा को प्राथमिकता दी गई है. उन्होंने बताया कि SDOP, तहसीलदार, TI और बस संचालकों के साथ बैठक के बाद यह तय हुआ कि स्कूल आने-जाने वाली छात्राओं से पुराना किराया ही लिया जाएगा. देखें VIDEO:-

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प्रशासन का यह कदम अब उस जंग का नतीजा बन गया है, जिसमें छात्राओं ने अपने हक के लिए आवाज उठाई थी.

अब निगाह इस बात पर है कि क्या यह राहत आगे भी कायम रहेगी और क्या दूसरे रूटों पर भी छात्राओं को इसी तरह किराये में स्थायी सहूलियत मिलेगी.

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