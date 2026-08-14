'बेटी की उम्र की लड़की को घुमा रहा...', हीरोइन संग खिलखिलाते दिखे गोविंदा, गुस्से से तिलमिलाईं पत्नी सुनीता

बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा सिने स्क्रीन पर धमाकेदार वापसी करने वाले हैं. उनकी नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है रूपा. फिल्म में गोविंदा की हीरोइन बनी हैं रानी स्वर्णकार. मूवी रिलीज से पहले रानी और गोविंदा को स्पॉट किया जा रहा है. शुक्रवार को फिर से दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया. गोविंदा को उनकी नई हीरोइन संग देखकर उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को मिर्ची लगी है.

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रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग दिखे गोविंदा

जैसे ही गोविंदा और रानी पैप्स के कैमरे में स्पॉट हुए. इंटरनेट पर उनकी क्लिप वायरल होने लगी. हीरो नंबर 1 के साथ रानी चहकती हुई दिखीं. यैलो ड्रेस में वो स्टनिंग लगीं. दोनों ने एयरपोर्ट पर कैमरा के लिए पोज दिए. यहां गोविंदा ने पैप्स को कहा कि इनका नाम रानी स्वर्णकार है. एक्टर ने रानी को पैप्स से मुलाकात करने को कहा.

उनकी केमिस्ट्री के चर्चे हो ही रहे थे कि सुनीता का रिएक्शन आ गया. सुनीता को एक इवेंट में जाने से पहले पैप्स ने घेरा. सभी ने गोविंदा और रानी के साथ दिखने पर सवाल किया. सुनीता बीइंग सुनीता...उन्होंने पति को तो निशाने पर लिया ही. गोविंदा की हीरोइन रानी को भी लपेटे में लिया.

सुनीता का हुआ पारा हाई

पैपराजी ने कहा- गोविंदा सर रानी संग फिल्म का बहुत प्रमोशन कर रहे हैं. इसके जवाब में सुनीता बोलीं- पहले उनकी फिल्म बननी भी तो चाहिए. प्रमोशन होता है पिक्चर बनने के बाद. बगैर प्रमोशन के ही... क्या बोलने का. बेटी की उम्र की लड़की को लेकर घूम रहा है वो. शर्म तो आनी चाहिए थोड़ा. कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए गोविंदा का.

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रानी पर अटैक करते हुए सुनीता ने कहा- तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग के पहनो. हम लोगों को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं. बहुत बुरा हो रहा है. गोविंदा का दिमाग खराब हो गया है. वो मुझे बोलता है कि मैं नाम कमाने के लिए उसका नाम खराब कर रही हूं. वो खुद क्या कर रहा है? उसे शर्म आनी चाहिए, मुझे नहीं.

गोविंदा और सुनीता के बीच शादी की ये टेंशन पब्लिक हो चुकी है. सुनीता सरेआम पति पर गंभीर आरोप लगा रही हैं. वहीं गोविंदा सुनीता को नादान बताते रहते हैं. ऐसे में दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है इसे लेकर फैंस कंफ्यूज हैं.

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