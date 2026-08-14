scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बेटी की उम्र की लड़की को घुमा रहा...', हीरोइन संग खिलखिलाते दिखे गोविंदा, गुस्से से तिलमिलाईं पत्नी सुनीता

गोविंदा अपनी नई फिल्म 'रूपा' के प्रमोशन के लिए रानी स्वर्णकार के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. हीरोइन संग पति को देखकर सुनीता का तीखा रिएक्शन आया. उन्होंने गोविंदा पर अटैक किया है.

Advertisement
X
Sunita Ahuja slams govinda and rani swarnkar (Photo: Screengrab)
Sunita Ahuja slams govinda and rani swarnkar (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा सिने स्क्रीन पर धमाकेदार वापसी करने वाले हैं. उनकी नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है रूपा. फिल्म में गोविंदा की हीरोइन बनी हैं रानी स्वर्णकार. मूवी रिलीज से पहले रानी और गोविंदा को स्पॉट किया जा रहा है. शुक्रवार को फिर से दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया. गोविंदा को उनकी नई हीरोइन संग देखकर उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को मिर्ची लगी है.

रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग दिखे गोविंदा
जैसे ही गोविंदा और रानी पैप्स के कैमरे में स्पॉट हुए. इंटरनेट पर उनकी क्लिप वायरल होने लगी. हीरो नंबर 1 के साथ रानी चहकती हुई दिखीं. यैलो ड्रेस में वो स्टनिंग लगीं. दोनों ने एयरपोर्ट पर कैमरा के लिए पोज दिए. यहां गोविंदा ने पैप्स को कहा कि इनका नाम रानी स्वर्णकार है. एक्टर ने रानी को पैप्स से मुलाकात करने को कहा.

उनकी केमिस्ट्री के चर्चे हो ही रहे थे कि सुनीता का रिएक्शन आ गया. सुनीता को एक इवेंट में जाने से पहले पैप्स ने घेरा. सभी ने गोविंदा और रानी के साथ दिखने पर सवाल किया. सुनीता बीइंग सुनीता...उन्होंने पति को तो निशाने पर लिया ही. गोविंदा की हीरोइन रानी को भी लपेटे में लिया.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

सम्बंधित ख़बरें

who is govinda new heroine rani swarnkar
बदनाम हुई गोविंदा की हीरोइन! तंग आकर किया बड़ा खुलासा
Govinda
कौन है ये UP की हसीना? शादीशुदा गोविंदा संग अफेयर की चर्चा, 'हीरो नंबर-1' संग पर्दे पर करेगी रोमांस
Sunita Ahuja shows her anger after Govinda spotted with rumoured gf Komal
'गोविंदा की बुद्धि भ्रष्ट, भाड़ में जाए', क्यों बोलीं सुनीता?
Govinda reacts on affair allegations made by Sunita Ahuja
'कामयाबी के लिए अपनों की बुराई जरूरी?', पत्नी से खफा गोविंदा?
Govinda,Salman Khan
'दुख-दर्द में थे सलमान खान', ड्रिंक करते हुए गोविंदा ने दी सलाह

सुनीता का हुआ पारा हाई
पैपराजी ने कहा- गोविंदा सर रानी संग फिल्म का बहुत प्रमोशन कर रहे हैं. इसके जवाब में सुनीता बोलीं- पहले उनकी फिल्म बननी भी तो चाहिए. प्रमोशन होता है पिक्चर बनने के बाद. बगैर प्रमोशन के ही... क्या बोलने का. बेटी की उम्र की लड़की को लेकर घूम रहा है वो. शर्म तो आनी चाहिए थोड़ा. कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए गोविंदा का.

Advertisement

रानी पर अटैक करते हुए सुनीता ने कहा- तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग के पहनो. हम लोगों को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं. बहुत बुरा हो रहा है. गोविंदा का दिमाग खराब हो गया है. वो मुझे बोलता है कि मैं नाम कमाने के लिए उसका नाम खराब कर रही हूं. वो खुद क्या कर रहा है? उसे शर्म आनी चाहिए, मुझे नहीं. 

गोविंदा और सुनीता के बीच शादी की ये टेंशन पब्लिक हो चुकी है. सुनीता सरेआम पति पर गंभीर आरोप लगा रही हैं. वहीं गोविंदा सुनीता को नादान बताते रहते हैं. ऐसे में दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है इसे लेकर फैंस कंफ्यूज हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Hill Stations to Avoid This Independence Day: 15 अगस्त पर भूलकर भी ना जाएं ये 6 हिल स्टेशन, वरना होगा पछतावा, ट्रिप बन जाएगी सिरदर्द! |
    Gen-अल्फा के चक्काजाम ने बदलवा दिया फैसला! बेटियों के आगे झुके बस मालिक, घटाना पड़ा बढ़ा हुआ किराया |
    पिस्टल तानी, गोली मारने की धमकी दी और 80 हजार लूटकर भागे बदमाश, ग्रेटर नोएडा में साइबर कैफे पर धावा |
    हॉर्न से टूट गई भालू की नींद, इसके लिए देना पड़ा 5 लाख का फाइन |
    वो खौफनाक 7 सेकंड... जरा सी चूक से हो जाता बड़ा हादसा! एअर इंडिया प्लेन टर्बुलेंस केस में नया खुलासा |
    Exclusive: 26 सालों में 3,594 मौतें और 6,904 घायल, RTI से सामने आया डरावना आंकड़ा |
    'हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझने की गलती न करें', ऑपरेशन सिंदूर पर बोले NSA अजीत डोभाल |
    IND vs SL: गुरनूर बरार OUT, प्रस‍िद्ध कृष्णा IN... गॉल टेस्ट के लिए टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11 कप्तान शुभमन ग‍िल ने की लीक |
    लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे धंसने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, केंद्र और UP सरकार को नोटिस |
    लाल किले पर कल सुबह बारिश की 80% संभावना, इंडिपेंडेंस डे इवेंट को लेकर रेन अलर्ट
    Advertisement