Hill Stations to Avoid This Independence Day: 15 अगस्त पर भूलकर भी ना जाएं ये 6 हिल स्टेशन, वरना होगा पछतावा, ट्रिप बन जाएगी सिरदर्द!

Hill Stations to Avoid This Independence Day: 15 अगस्त इस बार शनिवार को है और ऐसे में शुक्रवार की शाम ही लोग पहाड़ों पर निकलने का मन बना चुके हैं. आजकल लोग पहाड़ों पर ही अपनी हर छुट्टी प्लान करते हैं और ऐसे में सबसे पहले उनके दिमाग में कुछ खास जगहों के ही नाम आते हैं, लेकिन अगर आप पहाड़ों पर सुकून की छुट्टी बिताना चाहते हैं और अपने वर्क प्रेशर से कुछ दिनों के लिए फ्री होना चाहते हैं. अपनी 15 अगस्त की छुट्टी को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो इन कुछ हिल स्टेशन को आपको बिल्कुल अपनी लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए.

और पढ़ें

मानसून में वैसे भी पहाड़ों की ट्रिप करना काफी जोखिम भरा होता है और इसके अलावा स्वत्रतंत्रा दिवस और रक्षाबंधन जैसे मौकों पर इन हिल स्टेशनों पर भारी भीड़ होती है. इसलिए अगर सुकून भरी छुट्टी बितानी है तो बिल्कुल भी इन जगहों पर जाने का रिस्क ना लें, क्योंकि यहां पर भी आपको लोगों की भीड़ के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा और वहां पहुंचकर आपको सिर्फ और सिर्फ पछताना पड़ेगा.

अगस्त में कई पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश, भूस्खलन, ट्रैफिक और सड़क बंद होने जैसी परेशानियां सामने आती हैं. ऐसे में अगर आप भी इस बार 15 अगस्त का लॉन्ग वीकेंड पहाड़ों में बिताने का सोच रहे हैं, तो इन 6 पॉपुलर हिल स्टेशनों पर जाने से पहले जरूर सोच लें.

मनाली

मनाली 15 अगस्त के लॉन्ग वीकेंड पर टूरिस्ट से भरा रहता है. मानसून के दौरान बारिश के कारण पहाड़ी रास्तों पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा हाईवे पर ट्रैफिक और जाम आपकी छुट्टी का काफी समय खराब कर सकता है. अगर मौसम खराब हो तो आसपास के इलाकों की यात्रा भी मुश्किल हो सकती है.

Advertisement

शिमला

शिमला घूमने के लिए अगस्त में बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं. 15 अगस्त के आसपास भीड़ बढ़ने से होटल और पार्किंग मिलना मुश्किल हो सकता है. बारिश के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक धीमा हो जाता है और पहाड़ी रास्तों पर सफर में अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है.

मसूरी

मसूरी में मानसून के दौरान हरियाली और बादलों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है, लेकिन लगातार बारिश आपकी आउटडोर प्लानिंग बिगाड़ सकती है. 15 अगस्त के लंबे वीकेंड पर यहां लोगों की भीड़ भी काफी बढ़ जाती है. ऐसे में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या आपकी परेशानी बढ़ा सकती है और आपका आधा समय पार्किंग और होटल की तलाश में ही निकल जाता है.

नैनीताल

नैनीताल की खूबसूरती हर मौसम में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मगर अगस्त के महीने में यहां बारिश की वजह से सड़क पर भारी जाम लग जाता है. वीकेंड और स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी के दौरान यहां पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से ट्रैफिक जाम की समस्या भी सामने आ सकती है.

धर्मशाला

धर्मशाला और आसपास के इलाकों में मानसून के दौरान बारिश का दौर जारी रहता है. खराब मौसम में ट्रेकिंग, घूमने और दूसरी आउटडोर एक्टिविटीज पर असर पड़ता है. अगर आपका मकसद प्रकृति के बीच घूमना और ज्यादा से ज्यादा जगहें एक्सप्लोर करना है, तो मौसम की जानकारी लेकर ही यहां का प्लान बनाएं.

Advertisement

कसौली

कसौली भले ही छोटा और शांत हिल स्टेशन है, लेकिन 15 अगस्त के आसपास यहां भी पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है. अगस्त में बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं और पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग में सावधानी की जरूरत होती है. अचानक बारिश होने पर घूमने का प्लान भी इफेक्ट होता है.

इन हिल स्टेशनों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जहां यह पहले ऑफबीट मानी जाती थीं, अब हर दूसरा इंसान सबसे पहले इन जगहों पर ही घूमने का प्लान बनाता है. इसकी वजह यहां पर खूब भीड़ भाड़ हो जाता है.

पहाड़ों पर जाने से पहले जरूर चेक करें ये चीजें

अगर आप 15 अगस्त पर इनमें से किसी हिल स्टेशन की ट्रिप करना चाहते हैं, तो निकलने से पहले मौसम का पूर्वानुमान और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी जरूर चेक करें. सड़क की स्थिति की जानकारी लें और होटल की बुकिंग पहले से कर लें. पहाड़ी इलाकों में बारिश के दौरान नदी, नाले और भूस्खलन वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखना भी बेहद जरूरी है.

इसका मतलब यह नहीं है कि 15 अगस्त पर इन जगहों पर जाना पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. अगर मौसम और सड़क की स्थिति सामान्य हो, तो यात्रा की जा सकती है.

---- समाप्त ----