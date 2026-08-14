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पिस्टल तानी, गोली मारने की धमकी दी और 80 हजार लूटकर भागे बदमाश, ग्रेटर नोएडा में साइबर कैफे पर धावा

ग्रेटर नोएडा के मलकपुर गांव में बाइक सवार दो बदमाशों ने पिस्टल के बल पर साइबर कैफे से 80 हजार रुपये लूट लिए. विरोध करने पर युवक को गोली मारने की धमकी दी गई. वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के साथ चार टीमें गठित कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है.

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घटना CCTV में कैद. (Photo: Screengrab)
घटना CCTV में कैद. (Photo: Screengrab)

ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के मलकपुर गांव में बाइक सवार दो बदमाशों ने साइबर कैफे में घुसकर 80 हजार रुपये लूट लिए. दोनों आरोपियों ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे. एक अपराधी ने अंदर मौजूद युवक पर पिस्टल तान दी, जबकि उसका साथी कैफे के केबिन में गया और रैक खोलकर वहां रखी नकदी लेकर बाहर निकल गया.

जानकारी के मुताबिक, मलकपुर गांव में अलीगढ़ गांव निवासी मोहित साइबर कैफे संचालित करता है और वहीं किराए के कमरे में रहता है. घटना के वक्त वह खाना खाने के लिए अपने कमरे पर गया हुआ था. कैफे पर उस समय उस्मान नाम का युवक मौजूद था. इसी दौरान बाइक से पहुंचे दोनों बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया. घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

यह भी पढ़ें: नाम बड़ा, दर्शन छोटे! ग्रेटर नोएडा की महागुन मायवुड्स में पानी-बिजली के लिए सड़क पर उतरे लोग

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बदमाशों के जाने के बाद उस्मान ने बाहर निकलकर शोर मचाने की कोशिश की. आरोप है कि तभी एक लुटेरा वापस कैफे के पास आया और उसे गोली मारने की धमकी दी. उसने बदमाशों के वहां से पूरी तरह निकल जाने तक आवाज नहीं उठाने को कहा. दोनों के फरार होने के बाद उस्मान ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी.

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बैंक से रकम निकालकर लाया था कैफे संचालक

घटना की सूचना मिलते ही सूरजपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया. टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने के साथ उनके आने-जाने वाले रास्तों की भी पड़ताल कर रही है.

देखें वीडियो...

सूरजपुर कोतवाली प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि मोहित अपने साइबर कैफे पर लोगों के खातों में पैसे जमा करने का काम भी करता है. वारदात से पहले वह बैंक से 80 हजार रुपये निकालकर कैफे पहुंचा था. इसी वजह से पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि कहीं बैंक से निकलने के बाद ही बदमाशों ने उसका पीछा तो नहीं किया था.

पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों को कैफे में मौजूद नकदी के बारे में पहले से जानकारी थी या उन्होंने मौके पर पहुंचकर रकम देखी. सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित

वारदात का खुलासा करने और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने चार टीमों का गठन किया है. टीमें अलग-अलग स्तर पर जांच कर रही हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ संदिग्धों की गतिविधियों और घटना से पहले कैफे संचालक के बैंक जाने की जानकारी भी जुटा रही है.

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फिलहाल, पुलिस लूट की रकम बरामद करने और दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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