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हॉर्न से टूट गई भालू की नींद, इसके लिए देना पड़ा 5 लाख का फाइन

एक भालू को नींद से जगाना काफी महंगा पड़ सकता है. खासकर तब जब आप नार्वे जैसे देश में रह रहे हो. यहां एक सोए हुए पोलर बियर की नींद बोट के फॉगहॉर्न से टूट गई. इसके लिए सेलर को 5 लाख रुपये का फाइन देना पड़ गया.

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बोट के हॉर्न से भालू की नींद टूटी तो देना पड़ा 5 लाख का जुर्माना (Photo - AI Generated)
बोट के हॉर्न से भालू की नींद टूटी तो देना पड़ा 5 लाख का जुर्माना (Photo - AI Generated)

सोचिए, आप आराम से कहीं सो रहे हों और अचानक तेज हॉर्न की आवाज से आपकी नींद खुल जाए. इंसान तो शायद गुस्सा होकर रह जाए, लेकिन अगर सोने वाला एक ध्रुवीय भालू हो तो मामला थोड़ा गंभीर हो सकता है. नॉर्वे के पास ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां एक नाव में सवार शख्स ने सो रहे पोलर बियर को जगाने के लिए फॉग हॉर्न बजा दिया. इसके बाद उसे करीब 5.2 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ा.

यह घटना नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीपसमूह के पास की है. इसी इलाके में नाव से गुजर रहे लोगों की नजर जमीन पर आराम से सो रहे एक ध्रुवीय भालू पर पड़ी. भालू को देखकर शायद किसी का उत्साह बढ़ गया और नाव पर मौजूद एक व्यक्ति ने उसे जगाने के लिए जहाज का फॉग हॉर्न बजा दिया. हॉर्न की तेज आवाज से भालू की नींद टूट गई और वह वहां से दूसरी जगह चला गया.

सोते भालू को जगाना पड़ा भारी
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, स्वालबार्ड के गवर्नर लार्स फॉसे ने बताया कि नाव पर मौजूद लोगों ने जमीन पर एक पोलर बियर को सोते हुए देखा था. इसके बाद नाव में सवार एक व्यक्ति ने फॉग हॉर्न बजाया, जिससे भालू जाग गया और दूसरी जगह चला गया.

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घटना के बाद गवर्नर कार्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित व्यक्ति पर 5,255 अमेरिकी डॉलर, यानी करीब 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. जिस व्यक्ति ने हॉर्न बजाया था, उसने जुर्माना भरने पर सहमति भी दे दी.

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पोलर बियर को परेशान करना कानून के खिलाफ
दरअसल, स्वालबार्ड में ध्रुवीय भालुओं की सुरक्षा को लेकर सख्त नियम हैं. स्थानीय कानून के मुताबिक, किसी पोलर बियर को बिना वजह परेशान करना, अपनी तरफ आकर्षित करना या उसका पीछा करना प्रतिबंधित है.

स्वालबार्ड में पोलर बियर को साल 1972 से संरक्षित प्रजाति का दर्जा मिला हुआ है. इसलिए वहां घूमने वाले लोगों और नाव संचालकों से उम्मीद की जाती है कि वे इन जानवरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और उन्हें किसी भी तरह परेशान न करें.

आखिर इतना सख्त नियम क्यों?
पोलर बियर का जीवन समुद्री बर्फ और उसके आसपास के प्राकृतिक वातावरण से गहराई से जुड़ा है. हाल के वर्षों में बर्फ तेजी से पिघलने के कारण इनके प्राकृतिक आवास को खतरा बढ़ा है. हालांकि, वैज्ञानिकों की हालिया रिपोर्ट में स्वालबार्ड इलाके के पोलर बियर को लेकर एक अच्छी खबर भी सामने आई थी. जनवरी में वैज्ञानिकों ने बताया था कि इस क्षेत्र में रहने वाले भालू अच्छी स्थिति में हैं और उनका वजन भी बढ़ रहा है.

यह भी पढ़ें: क्यों एक के बाद एक समुद्र से निकलने लगी मरी हुई शार्क, तस्वीरें आई सामने

ऐसे में किसी सोते हुए पोलर बियर को सिर्फ कौतूहल या मजाक के लिए हॉर्न बजाकर जगाना वहां के नियमों के खिलाफ माना जाता है. यानी नाव में बैठे शख्स के लिए कुछ सेकेंड का यह मजाक काफी महंगा साबित हुआ. भालू की नींद तो टूटी ही, साथ में उसकी कीमत करीब 5 लाख रुपये भी चुकानी पड़ी.

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