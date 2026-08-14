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स्वतंत्रता दिवस के लिए लिखना है Essay और स्पीच? ये टॉपिक और आइडिया आएंगे काम

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूलों में भाषण और निबंध प्रतियोगिताओं की तैयारियां तेज हो जाती हैं. अगर आप भी 15 अगस्त पर होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो सही विषय और सरल भाषा आपके प्रदर्शन को बेहतर बना सकती है.

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स्वतंत्रता दिवस के लिए निबंध और भाषण के बेहतरीन टॉपिक और टिप्स. (File Photo: PTI)
स्वतंत्रता दिवस के लिए निबंध और भाषण के बेहतरीन टॉपिक और टिप्स. (File Photo: PTI)

हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के आसपास देशभर के स्कूलों में देशभक्ति का माहौल नजर आता है. कक्षाओं से लेकर मंच तक छात्र भाषण, निबंध, गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों में जुट जाते हैं. कई छात्र मंच पर बोलने को लेकर उत्साहित होते हैं, तो कुछ इस उलझन में रहते हैं कि भाषण कितना लंबा हो, निबंध में क्या लिखें और अपनी बात को प्रभावी तरीके से कैसे रखें.

ऐसे में किसी नेशनल इवेंट पर होने वाली भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं छात्रों के लिए सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि देश के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम को समझने का मौका भी होती हैं. सही विषय चुनकर, तथ्यों को सरल भाषा में रखते हुए और अपनी बात को व्यवस्थित तरीके से लिखकर छात्र बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं...

स्वतंत्रता दिवस पर निबंध में क्या लिखेंगे?

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भारत में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है. इस मौके के लिए निबंध लिखते समय छात्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष, स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और आजादी के बाद देश की यात्रा जैसे विषयों को शामिल कर सकते हैं. निबंध की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के महत्व से की जा सकती है. इसके बाद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाओं और नेताओं का जिक्र करते हुए यह बताया जा सकता है कि आज की पीढ़ी उनके संघर्ष से क्या सीख सकती है.

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स्वतंत्रता संग्राम की कहानी से करें शुरुआत

छात्र अपने निबंध में भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार और उसके खिलाफ हुए आंदोलनों का संक्षिप्त उल्लेख कर सकते हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव के बढ़ने से लेकर 1857 के विद्रोह तक की घटनाएं स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआती महत्वपूर्ण कड़ियों में शामिल हैं.

1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे कई प्रमुख नाम सामने आए. भले ही यह विद्रोह तत्काल सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष और प्रतिरोध को मजबूत किया.

इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने अलग-अलग चरणों में गति पकड़ी. छात्र भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों के योगदान पर भी लिख सकते हैं. साथ ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रमुख आंदोलनों का उल्लेख निबंध को ज्यादा प्रभावी बना सकता है.

गांधी, नेहरू, सुभाष और पटेल का योगदान

स्वतंत्रता आंदोलन पर लिखते समय छात्रों के पास कई प्रमुख नेताओं के योगदान को शामिल करने का विकल्प है. महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलनों के साथ जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभभाई पटेल की भूमिकाओं का भी उल्लेख किया जा सकता है.

निबंध में केवल नेताओं के नाम गिनाने के बजाय यह बताना ज्यादा प्रभावी होगा कि उनके विचारों और संघर्ष ने स्वतंत्रता आंदोलन को किस तरह प्रभावित किया. इससे छात्र की समझ और विषय पर पकड़ भी दिखाई देती है.

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स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका

स्वतंत्रता दिवस के निबंध के लिए महिलाओं की भूमिका भी एक मजबूत विषय हो सकता है. 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से लेकर सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और अरुणा आसफ अली तक कई महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के संघर्ष में अंग्रेजी शासन का बहादुरी से मुकाबला किया. सरोजिनी नायडू ने कवि, वक्ता और राजनीतिक नेता के तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया. कस्तूरबा गांधी ने विभिन्न आंदोलनों में हिस्सा लिया, जबकि अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने साहस और नेतृत्व के लिए जानी गईं.

छात्र इस हिस्से में यह भी लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उनकी भूमिका को मजबूत करने में योगदान दिया.

युवाओं के लिए स्वतंत्रता संग्राम से सीख

निबंध के अंत में आज की पीढ़ी और स्वतंत्रता संग्राम के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है. स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से युवाओं को देश के प्रति जिम्मेदारी, अनुशासन, एकता और नागरिक कर्तव्यों की सीख मिलती है.

आज देशभक्ति केवल स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने या देशभक्ति गीत गाने तक सीमित नहीं है. ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाना, संविधान और कानून का सम्मान करना, समाज में भाईचारा बनाए रखना और देश की प्रगति में योगदान देना भी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का हिस्सा है.

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भाषण लिखते समय इन बातों का रखें ध्यान

स्वतंत्रता दिवस के भाषण में बहुत कठिन शब्दों या लंबे वाक्यों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. भाषण की शुरुआत अभिवादन और स्वतंत्रता दिवस के महत्व से की जा सकती है. इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और आज के युवाओं की जिम्मेदारी पर बात रखी जा सकती है.

छोटे बच्चों का भाषण 1-2 मिनट का और सरल भाषा में होना बेहतर रहता है. मिडिल स्कूल के छात्र 3-4 मिनट के भाषण में इतिहास के साथ अपने विचार जोड़ सकते हैं. वहीं सीनियर छात्रों और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए 5-8 मिनट का भाषण रखा जा सकता है.

मंच पर बोलते समय सबसे जरूरी है कि छात्र केवल भाषण रटने के बजाय उसका अर्थ समझें. बहुत तेज बोलने से बचें, जरूरी जगहों पर थोड़ा ठहरें और श्रोताओं की तरफ देखकर बोलें. आसान, स्पष्ट और स्वाभाविक भाषा अक्सर कठिन शब्दों से ज्यादा प्रभाव छोड़ती है.

स्वतंत्रता दिवस निबंध के लिए ये विषय चुन सकते हैं

  • मेरे लिए स्वतंत्रता दिवस का महत्व
  • भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी
  • स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका
  • स्वतंत्रता सेनानियों से युवाओं को प्रेरणा
  • भारत की आजादी और आज का युवा
  • महात्मा गांधी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन
  • भगत सिंह और युवाओं के लिए उनकी प्रेरणा
  • विविधता में एकता और स्वतंत्र भारत
  • आजादी के बाद भारत की विकास यात्रा
  • देश के निर्माण में युवाओं की भूमिका

 

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