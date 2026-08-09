'पाकिस्तान मौसी है' बंटवारा 1947 रिलीज से पहले बोले सनी देओल, मचा बवाल

आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर फैन्स में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म की स्टारकास्ट इसका जमकर प्रमोशन कर रही है. फिल्म प्रमोशन के दौरान लीड हीरो सनी देओल ने कुछ ऐसा कह दिया, जिसके लिए उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है. यानी फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है. आइए जानते हैं कि सनी ने ऐसा क्या कहा, जिसके लिए इतना कोहराम मचा हुआ है.
ट्रोल हुए सनी देओल
सनी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन में बिजी हैं. लेकिन फिल्म की रिलीज से ठीक पहले एक्टर विवादों में घिर गए हैं. फिल्म प्रमोशन के दौरान एक रिपोर्टर ने सनी देओल से पूछा कि वो पड़ोसी देश को किस नजरिए से देखते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया- पहले दोनों देश एक ही थे. जैसा कि मेरे पिता कहा करते थे, भारत मां है और पाकिस्तान भारत से ही निकला है, इसलिए वो मौसी बन गया. हम सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं.
इस बयान का वीडियो तेजी से वायरल हुआ और कई यूजर्स ने सनी के बयान को गलत बताकर उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी. यूजर्स का कहना है कि 'बंटवारा 1947' जैसी फिल्म, जो 1947 के विभाजन के दर्दनाक दौर, सांप्रदायिक दंगों और विस्थापन की कहानी दिखाती है, उसके संदर्भ में पाकिस्तान को 'मौसी' कहना चुभने वाला है.
एक यूजर ने लिखा कि अगर मौके का फायदा उठाना एक कला है, तो सनी देओल इसके कलाकार हैं. अन्य यूजर ने पोस्ट किया, गदर से गद्दार क्यों. तारा सिंह अब सकीना के साथ पाकिस्तान में रहेंगे? एक अन्य ने लिखा, कितना शर्मनाक स्टेटमेंट है. कई लोगों ने कहा कि ये आमिर खान के प्रोडक्शन की फिल्म है. इसलिए मुसलमान का रोल निभा रहे हैं. कुछ यूजर्स ने कहा कि सनी अपने फ्लॉप करियर को संवारने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं. अन्य ने लिखा कि सनी दोगले हैं. कई ने पूछा कि अगर पाकिस्तान इतना प्यार है, तो 'रामायण' में हनुमान का रोल क्यों निभाया. कई ने उनसे पूछा कि ऐसे बयान की क्या जरूरत पड़ गई.
अब देखते हैं कि सनी देओल इस आलोचना को कैसे देखते हैं. बता दें कि सनी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर फिल्म 'बंटवारा 1947', 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है.